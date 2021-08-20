В Украине объявили штормовое предупреждение: восемь регионов накроют грозы и шквалы

Погода в Украине в пятницу, 20 августа, в юго-восточных регионах будет дождливой, с грозами и шквалами ветра 15-20 м/с. На остальной территории страны будет солнечно и без осадков.

Согласно прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в Харьковской и Полтавской, а также на юге и востоке страны возможен град. В связи с ухудшением погодных условий спасатели объявили штормовое предупреждение.

Несмотря на ливни, температура воздуха днем прогреется до +28...+30 градусов. Ночью посвежеет до +14...+18 градусов. На западе, востоке и в центре Украины будет +23...+27 градусов днем, но к вечеру может похолодать до +12...+16 градусов.

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В Киеве 20 августа будет солнечно и без осадков. Температура воздуха +25...+27 градусов днем, ночью +14...+16 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в оккупированном Россией Крыму прошел мощный ливень со штормовым ветром и градом. Из-за непогоды затопило улицы Симферополя, магазины, пострадали автомобили.