Грозы и шквалы принесут похолодание: синоптики обновили прогноз погоды на четверг
Погода в четверг, 5 августа, будет дождевой в западных, центральных и северных регионах Украины. Там ожидаются грозы и сильный ветер, а также похолодание. На остальной территории будет сухо и жарко.
Соответствующие данные были опубликованы на сайте Украинского гидрометцентра. Синоптики также объявили чрезвычайную пожарную опасность в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Николаевской областях и в Крыму.
На западе Украины, где прогнозируют грозы, днем будет от +23 до +26 (от +25 до +27 градусов на Закарпатье).
В Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Черниговской, Сумской областях также пройдут дожди. Воздух днем прогреется от +24 до +27 (от +27 до +29 градусов в Кропивницком и области).
На юге страны, как заявляют синоптики, будет переменная облачность. Температура днем – от +29 до +32 градусов.
Дождь обойдет стороной и восток. Температурный максимум там также прогнозируют на отметках от +29 до +32 градусов.
В Киеве и Киевской области 5 августа ожидаются грозы, местами шквалы ветра 15-20 м/с. Там объявлен І уровень опасности (желтый). Более детально – в нашем материале.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 5 августа, с Алисой Мярковской, можно посмотреть по ссылке.
Как писал OBOZREVATEL:
Тем временем в Греции за последние несколько дней жара достигла аномальных значений, установив новый рекорд максимальной температуры во всей Европе – 46,3 градуса с отметкой плюс. Он был зафиксирован в Макракоми (Фтиотис).
А Венгрию 3 августа внезапно накрыла буря, которая за считанные минуты повалила десятки деревьев и снесла крыши зданий в некоторых населенных пунктах. Шквальный ветер там достигал 120 километров в час.
Погода в Украине до конца недели будет жаркой, но с дождями и грозами. На нее повлияют лесные пожары в Турции, Греции и Италии.