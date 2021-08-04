Грозы и шквалы принесут похолодание: синоптики обновили прогноз погоды на четверг

Погода в четверг, 5 августа, будет дождевой в западных, центральных и северных регионах Украины. Там ожидаются грозы и сильный ветер, а также похолодание. На остальной территории будет сухо и жарко.

Соответствующие данные были опубликованы на сайте Украинского гидрометцентра. Синоптики также объявили чрезвычайную пожарную опасность в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Николаевской областях и в Крыму.

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На западе Украины, где прогнозируют грозы, днем будет от +23 до +26 (от +25 до +27 градусов на Закарпатье).

В Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Черниговской, Сумской областях также пройдут дожди. Воздух днем прогреется от +24 до +27 (от +27 до +29 градусов в Кропивницком и области).

На юге страны, как заявляют синоптики, будет переменная облачность. Температура днем – от +29 до +32 градусов.

Дождь обойдет стороной и восток. Температурный максимум там также прогнозируют на отметках от +29 до +32 градусов.

В Киеве и Киевской области 5 августа ожидаются грозы, ​​местами шквалы ветра 15-20 м/с. Там объявлен І уровень опасности (желтый). Более детально – в нашем материале.

Прогноз погоды в Украине на четверг, 5 августа, с Алисой Мярковской, можно посмотреть по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL: