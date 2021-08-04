Лесные пожары в Европе влияют на погоду в Украине: синоптики рассказали, чего ждать

Погода в Украине до конца недели будет жаркой, но с дождями и грозами. На нее повлияют лесные пожары в Турции, Греции и Италии. Столбики термометров покажут максимум +34 градуса, минимум +13.

Как объяснили в Украинском гидрометцентре, из-за пожаров погода становится более неустойчивой и сложной в прогнозировании. Так, в среду, 4 августа, в стране будет преимущественно солнечно.

Осадки прогнозируются только в западных областях. Несмотря на дневную температуру воздуха до +31 градуса, ночью похолодает до +13.

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В четверг, 5 августа, погода практически не изменится. Дожди продолжат лить на западе Украины, но потеплеет. Максимальную отметку столбики термометров покажут на востоке страны. Так, в Луганской, Харьковской, Донецкой, Запорожской областях днем ожидается +32...+33 градусов.

В пятницу, 6 августа, дожди с грозами распространятся на север страны и Одесскую область. При этом будет тепло до +29 градусов. На всей остальной территории страны осадки не прогнозируют, а жара до +33 не отступит.

В субботу, 7 августа, дожди на западе Украины идти перестанут. Там будет солнечно, температура воздуха до +26 градусов. Осадки прогнозируют на востоке и юге страны. В Луганской области синоптики обещают +34 градуса днем.

В воскресенье, 8 августа, дожди с грозами пройдут в Харьковской, Луганской, Донецкой областях и в Симферополе. На остальной территории Украины будет жарко и сухо.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, циклон Henri принесет в Украину дождливую погоду. Кратковременные грозы пройдут в западной части страны, в отдельных районах ожидаются град и шквалы.