В Венгрии пронесся мощный ураган, порывы ветре достигали 120 км в час. Фото последствий

Во вторник, 3 августа, несколько городов Венгрии внезапно накрыла буря, которая за считанные минуты повалила десятки деревьев и снесла крыши зданий. Метеорологи зафиксировали, что шквальный ветер достигал 120 километров в час.

Непогода пронеслась накануне днем, местные службы до сих пор справляются с ликвидацией ее последствий. Об этом сообщает Mukachevo.net (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в Ньиредьхазе поваленные деревья повредили частные дома и автомобили.

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А в Тисавашваре шквальным ветром разрушило крышу спортивного зала, реконструкцию которого провели несколько недель назад. Ураган повредил изоляцию, внутрь помещения просочилась вода. Мэр города Золтан Соке признался, что подобной стихии и таких последствий местные никогда не наблюдали.

Также от урагана пострадала курортная зона возле города Вашарошнамень, в частности известный среди отдыхающих бесплатный пляж. Там планировали проведение этапа экологической акции PET-Kupa, во время которой добровольцы убирают мусор, а также музыкального фестиваля.

Однако непогода помешала этому: существенные повреждения получили четыре здания, на территории попадали столбы. Убытки оценили в десятки миллионов форинтов (1 венгерский форинт составляет $0,0033).

Также пострадали в результате сильного урагана и другие населенные пункты в Сабольч-Сатмар-Берег неподалеку украинской границы. Подчеркивается, что данных о жертвах нет, в регионах продолжаются восстановительные работы.

Как сообщал OBOZREVATEL 1 августа мощный ураган накрыл Закарпатскую область, повалив деревья и оборвав линии электропередач. Из-за непогоды были приостановлены пропускные операции в пункте Лужники – Берегшурань на границе с Венгрией.