В Украине ударят морозы до -13: появился свежий прогноз погоды на среду
В Украине в среду, 10 марта, будет прохладная погода с ночными морозами (местами до -13 градусов), в большинстве регионов – без осадков.
Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. Согласно прогнозу синоптиков, мокрый снег ожидается в Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областях. На остальной территории будет сухо.
Самые сильные морозы ударят ночью в северной и восточной части Украины – от -8 до -13. В центре ночью будет от -6 до -9, на западе немного теплее – от -3 до -7. В южных регионах в темную пору суток прогнозируют от -5 до -8 (в Одесской области -2...-4, в Крыму -3...-5 градусов).
Днем погода в Украине будет более теплой. В крайних западных областях, а также части южных – плюсовая температура, от +1 до +3 (на Закарпатье +4...+6 градусов).
На севере и востоке от 0 до -2, на остальной территории страны – от 0 до +2 градусов.
10 марта погода в Киеве будет морозной ночью (-6...-8), днем от 0 до +2 градусов. Осадков в столице и области не предвидится.
О прогнозе погоды на 10 марта от синоптика Натальи Диденко читайте по ссылке. Видеопрогноз с Алисой Мярковской можно посмотреть тут.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
метеоролог Татьяна Адаменко рассказала, когда в Украине наступит настоящая весна. По ее словам, на юге страны этот процесс произойдет с 18 по 25 марта, на остальной территории – с 25 марта по 3 апреля.
Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло заявил, что до 12 марта в стране стоит ожидать холод, дожди и мокрый снег.