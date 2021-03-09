Украину зальют дожди, весны не видно: синоптик Укргидрометцентра уточнил погоду в марте

Настоящую весеннюю погоду в Украине еще придется подождать. В страну идут дожди и мокрый снег. И хоть после похолодания температура немного повысится, ощутимого тепла пока не будет.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.

В ближайшие дни синоптик спрогнозировал нестабильные условия. "Погода будет очень переменчивой", – предупредил он.

Вплоть до пятницы, 12 марта, по всей территории страны пройдут осадки – снег, мокрый снег или дождь, в зависимости от конкретного региона.

Как пояснил синоптик, погода, которая установилась на сегодня в Украине, связана с влиянием холодного атмосферного фронта: "После его прохождения температура понизится".

"В северо-западной части страны с большей вероятностью пройдет снег и мокрый снег, а на юге и юго-востоке – велика вероятность дождя. Наиболее интенсивные осадки пройдут 11-12 марта", – уточнил Мурмыло.

Ближе к выходным холодный атмосферный фронт отступит. С этих чисел и до 15 марта включительно синоптик спрогнозировал потепление, но предупредил, что осадки не прекратятся.

"Начиная примерно с 12-13 марта будет очередная волна тепла, температура станет достигать +7 градусов. Можно сказать, что будет относительно теплая погода. Ночью около 0 градусов, днем – стабильный плюс", – рассказал Мурмыло.

В то же время он добавил, что по-прежнему будут идти дожди, а в ночные часы может выпадать снег.

"Соответственно, тепло будет относительным. По температуре будет вроде бы тепло, но за счет моросящих осадков этого тепла чувствоваться не будет", – заметил синоптик.

Синоптик предупредил, что ранней весны ожидать не следует. Вероятнее всего, март будет достаточно типичным, а значит, переменчивым и преимущественно прохладным.

"Настоящей весны пока не видно. Март тем и отличается, что при относительном тепле, когда снег уже не будет задерживаться надолго и будет быстро таять, дружной весны ожидать рано", – сообщил Мурмыло.

"Может быть, на юге и на востоке вероятность серьезного потепления больше. Его можно ожидать во второй половине месяца. Но пока месяц только начался, и прогноз очень ориентировочный", – предупредил синоптик.