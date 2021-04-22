Украину зальют дожди: в каких областях осадков не будет. Прогноз и карта

Погода в Украине в пятницу, 23 апреля, будет дождевой – синоптики прогнозируют в большинстве регионов осадки, в некоторых – с грозами.

Сухо будет только в Киевской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Крыму. Соответствующие метеорологические данные опубликованы на сайте Укргидрометцентра.

На западе ожидается небольшой дождь и +9...+11 днем, +2...+5 градусов ночью.

В центре и на севере осадки выпадут лишь местами, температура более высокая – днем +10...+14, ночью +4...+7 градусов.

В восточных регионах ожидаются грозы и дождь. В светлое время суток будет +14...+18, в темное +4...+6 градусов.

На юге также пройдет дождь (кроме Крымского полуострова). Воздух днем прогреется до +16...+19 (в Одесской области показатели ниже, +13...+15), ночью до +5...+7 градусов.

В столице Украины и Киевской области переменная облачность, температура воздуха +5...+7 ночью и +11...+13 днем.

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