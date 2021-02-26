Профессор раскрыл тайну конфликта между Лесей Украинкой и Винниченко

Поэтесса Леся Украинка имела определенный конфликт с писателем Владимиром Винниченко из-за его готовности писать на русском языке. Она была принципиальной сторонницей украинизации литературы.

Об этом рассказал доктор филологических наук, профессор, проректор по научной работе Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко Сергей Михида в интервью Укринформу. Он отметил, что деятели искусства при этом ни разу в жизни не виделись вживую.

"Леся Украинка не встречалась с Владимиром Винниченко лично, хотя они дети одной эпохи (Лариса Косач на девять лет старше). Из-за тюрьм и эмиграций у него и частых путешествий у нее, это было почти невозможно. Но диалог двоих писателей достаточно показательный", – пояснил ученый.

Михида отметил, что с одной стороны Леся Украинка, несмотря на все, увлекалась ранним творчеством Винниченко и радовалась, что его имя вошло в украинскую литературу. Свое отношение к его работам она продемонстрировала в большой, но не завершенной статье "Винниченко".

"С другой стороны, и именно это определяет природу названного конфликта, – несогласие с желанием Владимира Винниченко писать на русском языке для российских изданий. Леся Украинка видит в этом предательство в пользу, как она пишет, – "ласковых победителей", и опасность перехода таким образом в русскую литературу", – отметил литературовед.

По его убеждению, речь идет о конфликте мировоззренческих позиций. И его суть поэтесса ярко обрисовала в драматической поэме "Оргия", в которой показала проблему художника, не могущего перейти в другую культуру для материальной и имиджевой выгоды.

"Винниченко же имел в качестве одного из жизненных девизов: "Я хочу возвеличить собой украинское!". Это его кредо и его позиция, реализованная в том числе и в печати произведений на русском языке для популяризации украинской литературы, ее возможностей", – подытожил Михида.

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