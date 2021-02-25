Леся Украинка родилась 150 лет назад: тяжелая болезнь, однополая любовь и подробности жизни легендарной поэтессы

Прошло 150 лет со дня рождения легендарной украинской поэтессы Леси Украинки. Ее произведения до сих пор не потеряли своей актуальности. Более того, некоторые считаются даже пророческими.

Эта выдающаяся женщина, настоящее имя которой Лариса Косач, родилась 25 февраля 1871 года в Новоград-Волынском Житомирской области. Знания большинства о Лесе Украинке ограничивается школьной программой. А все мы знаем, насколько плоско о личности говорят учебники. OBOZREVATEL решил "копнуть" глубже и рассказать, какой была настоящая Леся Украинка и в чем заключается феномен ее творчества.

Родители будущей художницы – писательница Елена Петровна и юрист, статский советник Петр Косач – рано поняли, что у них подрастает исключительный ребенок.

Маленькая Лариса уже в 4 года научилась читать, в 5 – играла на рояле и самостоятельно писала письма своему дяде Михаилу Драгоманову, в 9 – начала писать стихи, а в 13 – придумала псевдоним и опубликовала свою поэзию.

До 22 лет Леся Украинка уже имела немаленькое творческое наследие: множество стихов, переводы повестей Гоголя, написанную поэму "Русалка" и учебник "Древняя история восточных народов" и даже опубликованный целый поэтический сборник "На крилах пісень".

Леся Украинка знала более десятка языков, на которых могла свободно общаться и переводить произведения.

С 9-летнего возраста и до конца жизни Леся Украинка болела туберкулезом костей. Свою болезнь Леся сравнивала с войной.

Когда писательницу почти всю заковали в гипс, а свободной осталась только одна стопа, Леся играла на рояле пальцами этой ноги.

Чтобы сдержать развитие болезни, Ларисе Петровне приходилось некоторое время жить в теплых странах: Египте, Италии и Грузии.

Не стало Леси Украинки на 43-м году жизни. Она умерла в 1913-м в Сурами, Грузия.

В творческом наследии Леси Украинки большую часть составляют ее драматические произведения. Однако именно ее стремление к лучшим образцам европейской лирики и является сознательным новаторством поэтессы. Именно Леся Украинка начала "вписывать" украинскую культуру в контекст Западной цивилизации.

Первые путешествия в Европу изменили Ларису Петровну, и каждый раз возвращаясь из-за границы, она больнее чувствовала несвободный статус родной Украины.

Так, в 1891 году в письме дяде Михаилу Драгоманову, который тогда жил в Софии, она напишет: "Мне теперь еще труднее будет в своем крае, чем до сих пор было. Мне стыдно, что мы такие невольные, что носим кандалы и спим под ними спокойно. Итак, я проснулась, и тяжело мне, и жаль, и болит...".

Эта боль есть во многих ее произведениях.

Например, "Лесная песня" появилась с пера поэтессы из-за тоски по родному краю, а именно – лесам Волынского Полесья. "Песню" Украинка наполнила образами родной природы, старыми украинскими легендами и мифами и даже передала услышанные когда-то мелодии при помощи текста.

Сама Леся Украинка вложила в уста Мавки из "Лесной песни" такое мнение о себе: "Нет, я жива, я буду вечно жить. Я в сердце имею то, что не умирает..."

Она описывала родину миллионом разных метафор и эпитетов, и при этом не забывала делать свой вклад в образование, переводя на украинский Гомера, Данте, Шекспира, Байрона, Гейне, Гюго и других известных в мире писателей.

Леся Украинка по-своему любила каждого, кто вдохновлял на творчество и делал ярче ее жизнь. По-особому поэтесса относилась к писателю Ивану Франко. Несмотря на заявления, что она "и ногтя его не стоит", Леся часто вступала с Франком в споры на различные темы, если его мнение отличалось от ее.

Украинский литературовед Соломия Павлычко одна из первых показала в неоднозначном ключе отношения Ларисы Косач с Ольгой Кобылянской. Так, анализируя переписку украинских писательниц, Павлычко заключила, что их письма были воплощением мечты о любви друг к другу, которая не реализовалась в их жизни в полной мере.

Также дневники и некоторые произведения Кобылянской дали понять, то, что между женщинами происходило, было всего лишь лесбийской фантазией.

Свои отношения с мужчинами Украинка называла дружбой. Так, во время лечения в Ялте в 1897 году поэтесса познакомилась с минчанином Сергеем Мержинским. Позже она назвала его "другом идей". Мержинский также болел туберкулезом, и когда его состояние ухудшилось, Леся Украинка поехала в Минск ухаживать за ним, несмотря на категорические запреты матери Елены Петровны.

А свою жизнь Леся Украинка решила связать с Климентом Квиткой, с которым познакомилась на литературных чтениях в 1898 году. Летом 1901 Квитка поехал вместе с Лесей в путешествие на Буковину, после которого между ними возникли отношения. 7 августа 1907 Леся Украинка и Климент Квитка оформили брак.

Леся Украинка – многогранная фигура. Ее труд всей жизни, ее жажду свободы и уровня Европы стоит переосмыслить всем украинцам.

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