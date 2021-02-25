Звезды устроили флешмоб в честь Леси Украинки. Видео

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
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Звезды устроили флешмоб в честь Леси Украинки. Видео

25 февраля 2021 года исполняется 150 лет со дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки. В честь праздника знаменитости прочитали самые известные ее стихотворения.

Они приняли участие в проекте "Зірки читають вірші", который подготовил ТСН. Телеведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая поразила чувственным прочтением "Стояла я і слухала весну...". Стих был написал в 1895 году (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Продюсер, актер и телеведущий Юрий Горбунов также принял участие в флешмобе и прочитал стихотворение "Contra spem spero". Его Леся Украинка написала в 1890 году.

Актриса Ольга Сумская смогла очень эмоционально передать смысл стиха "Як дитиною, бувало…". Он был создан легендарной писательницей в 1897 году.

Артист и продюсер MONATIK выбрал для прочтения "І все-таки до тебе думка лине...". Эта работа была написана в 1895 году.

Украинская артистка Тина Кароль показала пронзительное исполнение стиха "Ви щасливі, пречистії зорі…", опубликовав видео на своей странице в Instagram. Он был написан в июле 1900 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леся Украинка родилась 150 лет назад. Ее произведения до сих пор не потеряли своей актуальности. Более того, некоторые считаются даже пророческими.

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