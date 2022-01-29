Москва будет призывать в армию жителей ОРДЛО с российскими паспортами и обеспечит их соцвыплатами

Жителей ОРДЛО, получивших российские паспорта, смогут призывать на службу в Вооруженные силы страны-агрессора. Отмечается, что это якобы будет происходить "при желании с их стороны".

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС. Принимать таких желающих служить в армии РФ с оккупированных территорий будет Ростовский областной военкомат.

"Он их примет, поставит на учет и призовет в армию", – сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он добавил, что службу жители ОРДЛО с российскими паспортами в таком случае будут проходить на территории Российской Федерации.

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Кроме того, для таких людей хотят упростить процедуру получения социальных выплат. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщили на сайте Кремля.

Предполагается, что люди с российскими паспортами, проживающие на территории "Л/ДНР", смогут обращаться за соцвыплатами через сервис "Госуслуги" и не указывать при этом прописку на территории РФ.

Напомним: ранее стало известно, что командование ВС РФ наращивает интенсивность боевой подготовки оккупационных войск на территории "Л/ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин предложил упростить получение российского гражданства. В частности, процедура может применяться к тем, кто получил паспорт РФ, но не приобрел гражданство в установленном порядке.