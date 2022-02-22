Не помогайте врагу! В Минобороны призвали не распространять информацию о перемещениях украинских войск

Министерство обороны призвало граждан не распространять в интернете видео с передвижением украинских войск и техники. Заявление появилось на фоне решения главы Кремля Владимира Путина о признании независимости так называемых "Л/ДНР".

Соответствующую брошюру ведомство распространило в Сети. В ней отмечается, что информация об украинских военных может помочь стране-агрессору.

"Украинцы, внимание! Не снимайте, не выкладывайте в соцсети и не распространяйте видео о передвижении наших войск по территории Украины. Этим вы помогаете врагу!", — сказано в сообщении.

Видео дня

Отметим, что уже более 10 западных стран отреагировали на решение Кремля признать псевдореспублики на оккупированном Донбассе. Это сделали, в частности, Германия, Великобритания, США, Италия и Нидерланды. Подробнее – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский вечером понедельника, 21 февраля, созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Украина официально не признает "независимость" террористических "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.