Предателей нужно знать в лицо: Пушилин 'назначил мэром' Мариуполя бывшего депутата ОПЗЖ

Главарь "ДНР" Денис Пушилин решил назначить мэром Мариуполя, который продолжают стирать с лица земли оккупанты, Константина Иващенко. С 2019 по 2022 г. он был депутатом горсовета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

Уже был подписан соответствующий указ, где сказано, что Иващенко назначен "главой администрации Мариуполя". Об этом сообщает штаб территориальной обороны "ДНР".

Ранее Константин Иващенко занимал должность генерального директора мариупольского завода "Азовмаш". Сообщается, что он наладил незаконную продажу оборудования завода на металлолом. Кроме того, новый "мэр" всегда не скрывал свои пророссийские взгляды и считал, что Украина должна признать "Л/ДНР".

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"Развалил крупнейшее в Украине машиностроительное предприятие. Обворовал десятки тысяч работников. Вступил в ряды ОПЗЖ. Изменил своей стране", – так охарактеризовали Иващенко в горсовете Мариуполя.

Отметим, что ранее Пушилин распорядился создать "администрацию Мариуполя" в уничтоженном оккупантами украинском городе.

Напомним, что 4 апреля в Мариуполе депутаты от ОПЗЖ при поддержке оккупантов РФ избрали "главой города" российского агента Константина Иващенко. Именно так его назвал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Кроме того, был назначен новый "секретарь громады" – коллаборант, депутат ОПЗЖ Евгений Хармышев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе назвали имена коллаборантов-депутатов от ОПЗЖ, которые помогли российским оккупантам уничтожить город, создать там гуманитарную катастрофу и убивать мирных жителей.

Пособники геноцида граждан Украины в Мариуполе были информаторами и причастны к уничтожению продовольственных складов и медикаментов, а также к тому, что город остался без света, тепла, воды и связи.