Главарь 'ДНР' Пушилин собрался создавать в разбомбленном Мариуполе 'администрацию'

Марионетка Кремля, называющая себя "главой ДНР" Денис Пушилин распорядился создать администрацию Мариуполя в уничтоженном оккупантами украинском городе. Об этом говорится в указе, о котором сообщают российские пропагандисты.

Оккупанты также с сегодняшнего дня собираются "формировать структуру и штат" запланированного оккупационного органа. Об этом говорится в публикации российского "Московского комсомольца".

"В "Донецкой народной республике" создана администрация города Мариуполя, о чем говорится в указе № 108 главы республики Дениса Пушилина. Документ вступает в силу с 31 марта. Он постановил руководству администрации обеспечить разработку и утверждение положения органа местной власти. То же самое будет сделано из его структурой и штатом сотрудников", – пишут пропагандисты.

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Также оккупанты взялись за создание "райадминистрации в Мариуполе", которая также будет согласовываться с "администрацией" главаря ОРДЛО и его кремлевскими кураторами.

Чем должна заниматься оккупационная "администрация" в городе, который уничтожен более чем на 90%, ни кандидат на военный трибунал Пушилин, ни будущие подсудимые в Гааге пропагандисты не уточнили.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети показали, как выглядит Мариуполь после массированных бомбардировок. Город-"призрак" сняли с помощью дрона.

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