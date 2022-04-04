В Мариуполе депутаты от ОПЗЖ при поддержке оккупантов устроили выборы 'главы города'

В понедельник, 4 апреля, в Мариуполе депутаты от ОПЗЖ при поддержке оккупантов РФ избрали "главой города" российского агента Константина Иващенко. Напомним, что деятельность партии, которая провела это собрание в помещении школы №53, приостановлена в Украине на время военного положения.

Кроме того, был назначен новый "секретарь громады" – коллаборант, депутат ОПЗЖ Хармышев. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Банановой республике – банановых гауляйтеров...Это фейковое собрание "ратифицировало результаты референдума 2014 года" и считают теперь Мариуполь частью сателлита России", – добавил чиновник.

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Кроме того, чтобы создать необходимую картинку для пропаганды, других депутатов и представителей местной власти из Мариуполя и окрестных сел привезли на собрание под дулами автоматов.

Таким образом их силой принудили к сотрудничеству с врагом и коллаборантами, угрожая расправой над самими депутатами и их семьями.

"Мы знаем поименно каждого из реальных коллаборантов и расскажем о каждом впоследствии, чтобы не подвергать опасности наших людей. Которые волей судьбы вынуждены делать вид", – подчеркнул Андрющенко.

Он считает, что это постановочное событие – это реакция на официальную сессию Мариупольского городского совета, которая исключила представителей ОПЗЖ и "Партии Шария" из числа депутатов. На этой же сессии официальные власти города подчеркнули, что Мариуполь был, есть и будет украинским городом.

"Отдельно интересно, решится ли теперь новая банановая власть на визит в места базирования ВСУ и полка "Азов", чтобы получить всю полноту власти над городом. Что-то подсказывает, что нет. Поэтому, фиксируем. И двигаемся дальше к победе. Работаем", – резюмировал советник мэра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация в Мариуполе является одной из самых сложных в Украине. В миссии спасения этого города продолжаются переговоры о посредничестве Турции – ответ должен появиться в ближайшие дни или даже часами, сказал Зеленский.

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