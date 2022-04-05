Депутаты ОПЗЖ были информаторами РФ в Мариуполе: названы имена предателей

В Мариуполе назвали имена коллаборантов-депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь", которые помогли российским оккупантам уничтожить город, создать там гуманитарную катастрофу и убивать мариупольцев. Пособники геноцида граждан Украины в Мариуполе причастны к уничтожению продовольственных складов и медикаментов, а также к тому, что город остался без света, тепла, воды и связи.

Сейчас те, на чьей совести медленная и полная мучений смерть сотен, если не тысяч горожан, создают на руинах Мариуполя и костях его жителей оккупационную администрацию. Имена предателей назвали в Мариупольском городском совете.

"Получили убедительные показания о преступлениях коллаборационистов из ОП-ЗЖ в Мариуполе. Они не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры", - отметили в мэрии.

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Речь идет о пяти коллаборантах, которые были депутатами горсовета Мариуполя. Имена предателей:

Иващенко Константин Владимирович

Хаджинов Дмитрий Михайлович

Хармышев Евгений Александрович

Сотникова Наталья Анатольевна

Карпенко Елена Васильевна

По данным городских властей, то, что еще в первые дни российские российские оккупанты разрушили фактически все объекты жизнеобеспечения города, разбили коммунальные предприятия и технику, сожгли склады с продовольствием и лекарствами, уничтожили башни мобильной связи и линии электропередач, а также насосные станции и магистральный водопровод из резервного водохранилища - заслуга этих пяти отбросов, корректировавших обстрелы.

То, что мариупольцам мерзли в холодных квартирах, не имели что пить и есть, не могли получить лекарства или эвакуироваться из-под обстрелов, потому что оккупанты сожгли все городские автобусы, на которых должны были эвакуировать людей - следствие действий этих предателей, продававшихся оккупантам. Они сливали также места, где собирался чрезвычайный штаб городских служб, где власти пытались хоть как-то помочь мариупольцам выжить - туда сразу же прилетали снаряды и бомбы.

"Оказалось, что именно предатели-депутаты из ОП-ЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу. Сейчас пособники геноцида в Мариуполе активно способствуют созданию оккупационной администрации. Все материалы по коллаборантам уже переданы СБУ. Но считаем, что вся страна должна знать фамилии подонков, которые помогали убивать мариупольцев", - отметили в горсовете, публикуя фамилии извергов, на чьей совести тысячи жизней.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить Украину. О подробностях циничных планов оккупантов сообщили в Службе безопасности Украины.

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