Правильно ли говорить по-украински 'нитик': какие колоритные синонимы

На стресс и неблагоприятные обстоятельства все реагируют по-разному. Кто привык молча преодолевать трудности, а кто-то постоянно жалуется. Вечно недовольных часто называют "нытиками". Это слово, конечно, является типичной языковой калькой.

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Украинский язык многогранен и разнообразен, а его лексический запас насчитывает сотни тысяч слов, точно и удачно передающих любую эмоцию. Проблема использования русизмов, к сожалению, не теряет актуальности. OBOZ.UA рассказывает, как перевести "нытик" на украинский.

В бытовой разговорной речи нити называют человека, который всегда чем-то недовольный или постоянно на что-то жалуется.

Есть ряд ярких и точных слов для описания такого человека. Самым распространенным вариантом является "скиглій" – так говорят о том, кто сетует на жизнь и ноет.

Есть очень колоритный "мягкий" вариант – слово "плакунець". Его можно использовать в неформальных ситуациях.

"Плаксій" и "плакса" также распространены в разговорном языке.

Кроме того, есть формы "плаксун", "плаксюк" и "плакун", придающие описанию оттенок иронии или даже легкого осуждения. Так часто говорят о взрослом человеке, который ведет себя слишком эмоционально или инфантильно.

"Рюма" – более образное, литературное слово, существует вариант, имеющий ярко выраженную эмоциональную окраску, однако употребляемый в разговорной речи значительно реже.

О вялом, скучном постоянно ныряющем человеке жалуется также говорят "кисляк" в переносном пренебрежительном значении.

Кстати, в разговорном языке есть такой популярный русизм как жгучий. Как перевести его на украинский – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, что означает забавное украинское выражение "в голове воробьи чирикают".

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