Повлияет ли на мобилизацию контрнаступление ВСУ и кого могут забрать на службу в апреле: разъяснение

В Украине от 24 февраля прошлого года продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, которой подлежат военнообязанные мужчины 18-60 лет. За это время на законодательном уровне были урегулированы многие вопросы в проведении призыва, а некоторые изменения вступили в силу буквально недавно.

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В свете последних событий на фронте украинцы интересуются, не повлияет ли на мобилизацию контрнаступление ВСУ, а также, кого в первую очередь будут забирать на службу в апреле 2023-го. OBOZREVATEL собрал ответы на эти вопросы.

Повлияет ли на мобилизацию контрнаступление ВСУ?

Министр обороны Алексей Резников в программе "Украинская студия" на эстонском телеканале ERR заявил, что Силы обороны Украины продолжают подготовку к контрнаступлению с целью освобождения от российских оккупантов всех территорий страны.

По его словам, контрнаступление может стартовать и весной, однако об усилении мобилизации на этом фоне ничего пока неизвестно.

Ранее он говорил, что ТЦК и СП продолжают проводить мобилизационные задачи, установленные по секретным планам высшего военного руководства государства. Глава Минобороны подчеркнул, что хотя они до сих пор не выполнены с февраля 2022 года, оснований для усиления мобилизации пока нет, она без каких-либо волн проводится в привычном темпе.

Кого могут мобилизовать в апреле 2023 года?

По-прежнему военнообязанными в Украине являются все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Поэтому на сегодня мобилизации подлежат:

– призывники, уже прошедшие военную службу;

– резервисты и военнообязанные, имеющие военный опыт;

– снятые или исключенные с воинского учета лица, если они пригодны к службе по решению военно-врачебной комиссии и не имеют отсрочки;

– мужчины 18-27 лет, идущие служить по контракту добровольно;

– ограниченно годные в военное время и непригодные в мирное время;

– лица с инвалидностью, добровольно вступающие в ВСУ.

Из других изменений в проведении мобилизации, то, что отныне в стране увеличилось количество мест, где мужчинам могут вручить повестку. Это изменение регламентируется решением Кабмина от 7 апреля 2023 года №318 "О расширении полномочий территориальных центров комплектования и социальной поддержки" (ТЦК).

Работники ТЦК могут вручать повестки военнообязанным, независимо от места их пребывания на учете. То есть повестку могут выдать мужчинам, которые пересекают админграницы, переезжают из одной области в другую. Соответственно, и мобилизовать такого человека смогут независимо от того, на учете в каком ТЦК он стоит.

Кроме того, получить военно-учетные документы можно в любом ТЦК независимо от места прописки и пребывания на военном учете.

Ко всему прочему, во время мобилизации граждане могут проходить медкомиссию в обычной больнице. Депутаты Верховной Рады поддержали соответствующие проекты законов, регулирующие такие изменения в работе военно-врачебной комиссии (ВВК).

Как сообщал OBOZREVATEL, член Комитета ВРУ по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Федор Вениславский сказал, что в будущем повестки в Украине могут выдавать через приложение Дія.

На эти слова отреагировал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он заявил, что инициативы по выдаче повесток в Дії нет даже в планах.

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