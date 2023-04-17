Кого призывают в первую очередь во время мобилизации в Украине и какие изменения вступили в силу в апреле: разъяснение

В Украине во время военного положения продолжается всеобщая мобилизация, которой подлежат все мужчины от 18 до 60 лет, пригодные к службе по состоянию здоровья. Повестки могут выдавать всем военнообязанным, и по последним изменениям законодательства – даже не по месту жительства.

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Вместе с тем, получение повестки все еще не означает, что гражданина возьмут в ВСУ или сразу отправят на фронт. OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, кого в первую очередь призывают на службу, и какие изменения в мобилизации вступили в силу в апреле 2023 года.

Кого в Украине мобилизуют в первую очередь?

Министр обороны Алексей Резников отметил, что в стране пока нет необходимости усиливать темпы мобилизации, хотя план с февраля 2022 еще не выполнен. По его словам, сейчас мобилизуют мужчин без опыта военной службы, которые в первую очередь отправляются на обучение.

Глава Минобороны заверил, что Генштаб ВСУ "в спокойном темпе" справляется с компенсацией потерь, которые наша армия несет на фронте, и сейчас не испытывает недостатка в защитниках. Он выразил благодарность странам-партнерам, помогающим с подготовкой украинских военных.

Поэтому ныне, согласно закону, мобилизуют на военную службу военнообязанных:

– пригодных по состоянию здоровья мужчин, которые проходили срочную службу в АТО/ООС;

– пригодных по здоровью мужчин без опыта военной службы;

– мужчин, ограниченно пригодных к службе в военное время;

– пригодных и ограниченно годных в военное время добровольцев (мужчин или женщин от 28-60 лет);

– снятых и исключенных из воинского учета мужчин, признанных пригодными или ограниченно пригодными к службе в военное время, которых вновь поставили на воинский учет.

Призыв на срочную службу во время военного положения в Украине запрещен Законом о воинской обязанности и военной службе с октября 2022 года. Это означает, что мобилизовать призывников от 18 до 27 лет запрещено, но они могут добровольно подписать контракт на службу.

Что нового в вопросах мобилизации с апреля 2023 года?

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что мобилизация в Украине происходит соответственно с тайными целями и планами, установленными высшим военно-политическим руководством страны. По его словам, такие цели были утверждены еще в феврале 2022 года, и они до сих пор не достигнуты, однако усиления мобилизации не планируется.

Кабмин 11 апреля принял Постановление №318, согласно которому уполномоченные лица вправе выдавать повестки всем военнообязанным мужчинам, независимо от их места регистрации и пребывания на воинском учете.

Так, работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут вручать повестки на военную службу по призыву лиц:

– офицерского состава;

– из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву);

– при мобилизации на особый период (независимо от места их пребывания на военном учете).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луцке осудили администратора канала в Telegram "Где раздают повестки". Мужчину наказали на пять лет лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

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