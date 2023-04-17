Федоров отреагировал на слова Вениславского о повестках в 'Дії': будут ли их присылать через приложение

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отреагировал на слова члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Федора Вениславского о повестках в приложении "Дія". По его словам, такой инициативы нет даже в планах.

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Об этом министр написал в своем Telegram-канале. Федоров также опубликовал фото с жестом Facepalm, который часто используют в ответ на неправдивую информацию.

"Когда в интернете снова пишут, что повестки будут в Дії. Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня", – отметил он.

Напомним, Вениславский заявил, что повестки через приложение "Дія" пока рассылать не будут. Однако в будущем такая инициатива в Украине может быть реализована.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Кабмин разрешил военкоматам вручать повестки независимо от места проживания. Исключение составляют военнообязанные и резервисты СБУ и СВР.

– Во время военного положения в Украине выехать за границу может уволенный с военной службы. Причиной увольнения может стать состояние здоровья, возраст или семейные обстоятельства.

– Покинуть Украину также может гражданин призывного возраста, признанный непригодным к военной службе с исключением из воинского учета. Такое решение принимается на основании заключения военно-врачебной комиссии.

– В Луцке администратор Telegram-канала о повестках получил пять лет лишения свободы и два года испытательного срока.