Потребовалось много лет: когда США и другие страны установили дипломатические отношения с СССР

Современные события на мировой арене и российская военная агрессия, в первую очередь, против Украины, ведет к существенному охлаждению дипломатических отношений между РФ и мировыми странами. И наблюдать за этим тем более странно, учитывая, как сложно СССР, правопреемницей которого является Россия, эти отношения устанавливал.

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OBOZ.UA рассказывает историю общения между Америкой и Советским Союзом. Драмы там было на целый остросюжетный сериал.

В первые годы своего существования Советский Союз существовал в довольно изолированном виде. По состоянию на 1924 г. страна имела дипломатические связи только с 10 странами: Эстонией, Литвой, Латвией, Финляндией, Ираном, Афганистаном, Турцией, Польшей, Монголией и Германией. США в этот период были больше сосредоточены на внутренней политике. И даже после 1924 года началось потепление в сфере международных отношений и европейские страны стали одна за другой открывать в Москве свои посольства, США не спешили устанавливать их с СССР.

С осени 1929 г. в Америке начался значительный экономический спад, который войдет в историю, как Великая депрессия. Американские власти сосредоточились на преодолении ее последствий.

Лишь в 1932 году, когда к власти пришли демократы, удалось взять экономическую турбулентность под контроль. И кабинет Франклина Рузвельта задался целью наладить отношения с СССР, который уже убедительно продемонстрировал, что претендует на роль супердержавы в евразийском регионе. Соответствующие договоры были подписаны в 1933 году.

Тем не менее, администрация Рузвельта проводила более изоляционистскую политику – ключевое внимание обращала на внутренние проблемы США, стараясь поменьше вмешиваться в дела других стран. Это, в частности, вылилось в принятие закона о нейтралитете 1935 года. Согласно ему, в случае военного конфликта, американский президент должен был применить эмбарго на экспорт оружия воюющим странам. При этом закон не различал агрессора и жертву и был по своим последствиям подобным политике "умиротворения", которую проводили Англия и Франция.

В то же время в Европе силы приобретал фашизм. Лишь условное присутствие США на континенте позволило Гитлеру и его союзникам успешно строить планы начала войны. В частности, подписать с СССР печально известный Пакт Молотова-Риббентропа о взаимном ненападении и переделе территорий в случае агрессии Германии против Польши.

Лишь начало Второй мировой войны заставило США ослабить свой закон о нейтралитете. А нападение Гитлера на Союз сделало из двух супердержав ситуативных союзников. Рузвельт даже первым из американских президентов прибыл в СССР. В феврале 1945 г. он посетил Ялтинскую конференцию, где вместе с Иосифом Сталиным и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем решал, как закончить войну и как обустраивать мир после ее завершения.

Впрочем, еще до вхождения Красной армии в Берлин Рузвельт умер и на его место пришел Гарри Трумэн. Именно при его каденции была завершена Вторая мировая, учрежден ООН и внедрен план Маршалла по восстановлению Европы. Но при этом он дал разрешение на ядерную бомбардировку Японии и начал борьбу с распространением коммунизма в Америке, которая, кроме прочего, привела к началу холодной войны с СССР.

Дипломатические миссии в обеих странах сосредоточились на том, чтобы следить за военно-техническим развитием оппонента. Это вылилось в гонку вооружений, в том числе ядерных. А также в ожесточенной конкуренции в космической сфере.

Очередное потепление в отношениях двух супердержав произошло уже после смерти Сталина. Приход к власти Никиты Хрущева ознаменовал начало оттепели в СССР, одним из проявлений которой стало проведение взаимных выставок достижений обеих стран. На американской выставке в Москве, например, Хрущев впервые попробовал Pepsi.

Однако действительно ослабить противостояние удалось уже в 1970-х. Именно в мае 1972 г. произошел второй в истории визит американского президента в СССР. Ричард Никсон приехал в гости уже к Леониду Брежневу. А через два года Союз посетил его преемник Джеральд Форд. Этот визит привел к подписанию Хельсинкских соглашений, способствовавших снижению международного напряжения.

Посетил Москву и Рональд Рейган, который не только вывел США из затяжного экономического кризиса 1970-х гг., но и пытался наладить отношения с СССР. Летом 1988 г. он принял участие в переговорах о подписании Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, ослабившей напряжение между США и СССР. Она снова усилилась после вторжения советских войск в Афганистан.

Последним из американских президентов посетил Советский Союз Джордж Буш-старший. Его администрация предчувствовала быстрый развал СССР и опасалась его, поэтому лидер Америки лично посещал не только Москву, но и, скажем, приехал Киев, где предостерег украинцев от "самоубийственного национализма". Тем не менее, Союз все же прекратил свое существование и Вашингтону пришлось устанавливать дипломатические отношения уже с возникшими на его месте государствами.

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