Дроны атаковали Ахтубинск в Астраханской области: россияне запаниковали. Видео

В городе Ахтубинск Астраханской области РФ 21 ноября россияне устроили панику из-за атаки беспилотников. Местные жители с утра начали получать сообщения о воздушной тревоге.

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Губернатор региона подтвердил информацию об атаке беспилотников около 9:40 утра. На видео очевидцы зафиксировали, как по небу пролетают дроны и работает российская ПВО.

В Ахтубинске продолжает действовать режим воздушной тревоги.

Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях и избегать пребывания на улице.

Утром беспилотники атаковали также соседнюю Волгоградскую область РФ.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины в ночь на 19 и 20 ноября успешно поразили ряд военных объектов в российском тылу с применением беспилотников и западного дальнобойного оружия. Это указывает на то, что Украина уже начала использовать предоставленные Западом системы вооружений большой дальности для создания более сложных и эффективных серий ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 ноября Украина впервые применила для удара по территории России ATACMS – американские дальнобойные ракеты. Посредством этого вооружения Силы обороны поразили состав БК в городе Карачев Брянской области.

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