Какие катастрофы десятилетиями скрывали в СССР: пять самых страшных случаев

Советский Союз был эпохой великих достижений, но также и трагических событий, долгие годы тщательно скрывавшихся от общественности. Железным занавесом была заслонена правда о многочисленных катастрофах, стоивших жизни тысячам людей.

Видео дня

Сегодня, когда прошли десятилетия, OBOZ.UA предлагает заглянуть за кулисы истории и узнать пять величайших трагедий, всколыхнувших СССР. Общее для всех этих трагедий – стремление советской власти скрыть правду от общественности.

Космодром Байконур: цена космической гонки

В октябре 1960 г. на космодроме Байконур произошла масштабная катастрофа во время испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты. Взрыв привел к гибели более ста человек, среди которых был и маршал Митрофан Неделин. Причиной трагедии стало пренебрежение к технике безопасности и стремление запустить ракету к годовщине Октябрьской революции. Это событие стало одной из самых больших катастроф в истории космонавтики, однако долгое время о нем молчали.

Киштымская авария: радиоактивный ад

В сентябре 1957 года на производственном комплексе "Маяк" в СССР произошел мощный взрыв, запачкавший радиоактивными отходами огромную территорию. В резервуаре, где хранилось до 80 тонн жидких радиоактивных материалов, отказала система охлаждения, что привело к детонации, сравнимой по силе со взрывом до 100 тонн тротила.

Радиоактивное загрязнение распространилось на территорию площадью 20 000 квадратных километров, где проживало около 272 тысяч человек. Несмотря на масштаб трагедии, советские власти ограничились эвакуацией лишь трех сел в зоне высочайшего облучения в течение первых двух недель. Полномасштабная эвакуация с пострадавших территорий была начата только через 250 дней, а более 80% жителей оставались на загрязненной территории более года.

В течение этого времени власти не объясняли людям настоящие причины ограничений и мер безопасности. Запретили выращивание овощей и зерновых на загрязненных землях, а также ограничили производство молока. Официально же инцидент оставался в тайне, а западные сообщения о катастрофе умалчивали или пренебрежительно опровергали как антисоветскую пропаганду.

Трагедия на Волге

5 июня 1983 г. произошла одна из самых трагических речных катастроф в истории СССР – теплоход "Александр Суворов" врезался в мост над Волгой близ Ульяновска. На борту находились 420 человек, среди них – 330 пассажиров и 90 членов экипажа и обслуги. Из-за сильного удара верхнюю палубу теплохода срезало, повлекшее мгновенную гибель многих людей.

Причиной трагедии стало то, что судно на полной скорости направилось к низшему пролету моста, который не был предназначен для прохода таких больших судов. Однако диспетчерские предупреждения остались без ответа, и корабль не смог избежать столкновения. В момент аварии на мост въехал перевозивший уголь товарный поезд. Удар разрушил железнодорожные пути, и вагоны начали падать прямо на теплоход, что значительно усугубило ситуацию.

Судно "Александр Суворов", построенное всего за два года до аварии, выполняло круизный рейс, в котором участвовали рабочие из разных уголков СССР. Вечером на верхней палубе отмечали день рождения кухарки судна, собравшего немало пассажиров. Трагедия застала их врасплох, поскольку, по воспоминаниям очевидцев, из-за громкой музыки на танцплощадке большинство людей на нижних палубах не сразу осознали масштаб аварии.

На борту теплоходом управлял старший помощник капитана, поскольку сам капитан Клейменов в этот момент отдыхал перед своей вахтой. По выводам следствия, помощник и рулевой допустили серьезную ошибку, неправильно определив проходной пролет, что стало роковым для пассажиров на верхней палубе.

После крушения советские службы безопасности пытались ограничить распространение информации о трагедии. Местные СМИ коротко вспомнили о ней через несколько дней, однако подробности не обнародовались, а обстоятельства оставались засекреченными. Официально было объявлено о 173 погибших, хотя очевидцы и некоторые источники указывают на гораздо большее количество жертв – около 400 человек.

Тела погибших извлекали из реки несколько недель, а в поисковых операциях принимали участие водолазы и добровольцы. По словам капитана катера милиции Вячеслава Гущина, на месте аварии царила страшная картина: обломки судна, разбитые тела и кровь. Для спасателей организовали специальную помощь – им давали валерьянку и водку, чтобы поддержать психическое состояние.

Капитан Клейменов был признан виновным в катастрофе. Свою вину он частично признал. Капитану приговорили к 10 годам заключения, однако через 6 лет его досрочно уволили по состоянию здоровья. Уже бывший капитан "Александра Суворова" скончался в 1990 году от инфаркта.

Куреневская трагедия: смертельный оползень

Куреневская трагедия – одна из самых крупных техногенных катастроф в истории Киева, которая произошла 13 марта 1961 года. Это событие, унесшее жизни сотен людей, долгие годы замалчивалось советской властью.

Все началось с прорыва дамбы в Бабьем Яру, содержавшей огромное количество промышленных отходов. Мощный поток грязи и воды обрушился на жилые массивы Куреневки, уничтожая все на своем пути. Дома были разрушены, люди погибли под обломками.

Одной из основных причин крушения было небрежное отношение к безопасности, и желание сэкономить. Отходы от местных кирпичных заводов сбрасывались в Бабий Яр годами, что привело к перегрузке дамбы.

Советские власти пытались скрыть масштабы трагедии. Официальное количество погибших было значительно занижено, а причины крушения замалчивались. Тела погибших хоронили в братских могилах, а саму трагедию пытались не вспоминать. Официальные данные свидетельствуют о гибели около 145 человек. Однако большинство исследователей считают, что эта цифра значительно занижена.

Взрыв под Уфой: огненный ад

В ночь на 4 июня 1989 года на Транссибирской магистрали, в 11 км от города Аша, произошла величайшая в истории СССР железнодорожная катастрофа. Среди ночи ужасный взрыв мощностью 300 тонн в тротиловом эквиваленте мгновенно охватил два пассажирских поезда, которые шли навстречу друг другу: один возвращал людей с отдыха, другой воз отдыхающих к Адлеру. Трагедия унесла жизни 575 человек, среди которых было много детей.

Взрыв возник из-за утечки сжиженного газа из трубопровода "Западная Сибирь – Урал – Поволжье", проложенного неподалеку от железной дороги. Из-за повреждений газового трубопровода и погодных условий газ скопился в низине, где проходил железнодорожный путь. Достаточно было искры — возможно даже от окурка из поезда — чтобы вызвать массовое возгорание.

Ударная волна взрыва дошла до города Аша, выбив стекла в домах. Пламя и дым были видны на расстоянии более 100 километров, и многие жители подумали, что началась атомная война. Первыми на место катастрофы прибыли местные жители, пытавшиеся спасать оказавшихся в огне пассажиров. Вскоре к ним присоединились медики, пожарные, военные и волонтеры, работавшие не покладая рук, чтобы спасти выживших.

В ходе спасательных работ обнаружили 258 тел, а 806 человек с ожогами разной степени доставили в больницы. В результате официально погибшими признаны 575 человек, из которых 9 были юными спортсменами из хоккейной команды "Трактор-73". Еще 623 человека стали инвалидами. Достоверно установить точное количество жертв трудно, поскольку в поездах путешествовали и дети, которые часто не имели билетов, а также безбилетные пассажиры.

После шестилетнего расследования причину трагедии увязали с нарушениями безопасности при строительстве трубопровода. На скамье подсудимых оказались девять человек, ответственных за халатность, однако максимального срока наказания – пять лет – не получил никто. Некоторые виновные были амнистированы вскоре после приговора.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие странные и нелогичные запреты действовали в СССР.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.