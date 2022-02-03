Посреди зимы в сугробах снега: на Закарпатье железнодорожников отправили косить бурьян. Видео

Юрий Сергиенко
Общество
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Посреди зимы в сугробах снега: на Закарпатье железнодорожников отправили косить бурьян. Видео

В Закарпатской области работников "Укрзалізниці" отправили зимой косить бурьян возле железной дороги. Им пришлось делать это по колено в снегу.

Соответствующее видео в Facebook опубликовал Евгений Чорней. Судя по геолокации в посте, кадры были засняты в районе села Пасека (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Пост автора ролика.

"Хватит переживать, что зима не уходит, жаловаться, что где-то дороги не чистят. Будьте оптимистами, как сотрудники УЗ, и готовьтесь к лету", – подписал он видео.

Видео дня
Работники с бензокосами стояли по колено в снегу.

В комментариях пользователей также развеселил ролик, но некоторые обвинили в таких странностях неадекватное руководство:

  • "Было бы смешно, если бы не было так грустно",

  • "Коси коса, пока роса",

  • "То они подснежники высматривают",

  • "Чего удивляться – это тот же регион, где вместо асфальта в ямы на дороге глину кладут",

  • "То у нас неадекватное руководство".

Реакция пользователей.
Реакция пользователей.
Реакция пользователей.
Покос бурьяна в снегу засняли в районе села Пасека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне сотрудники дорожных служб укладывали асфальт прямо в лужах. Такие "уникальные" ремонтные работы тогда удалось заснять на видео.

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