Посреди зимы в сугробах снега: на Закарпатье железнодорожников отправили косить бурьян. Видео

В Закарпатской области работников "Укрзалізниці" отправили зимой косить бурьян возле железной дороги. Им пришлось делать это по колено в снегу.

Соответствующее видео в Facebook опубликовал Евгений Чорней. Судя по геолокации в посте, кадры были засняты в районе села Пасека (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Хватит переживать, что зима не уходит, жаловаться, что где-то дороги не чистят. Будьте оптимистами, как сотрудники УЗ, и готовьтесь к лету", – подписал он видео.

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В комментариях пользователей также развеселил ролик, но некоторые обвинили в таких странностях неадекватное руководство:

"Было бы смешно, если бы не было так грустно",

"Коси коса, пока роса",

"То они подснежники высматривают",

"Чего удивляться – это тот же регион, где вместо асфальта в ямы на дороге глину кладут",

"То у нас неадекватное руководство".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне сотрудники дорожных служб укладывали асфальт прямо в лужах. Такие "уникальные" ремонтные работы тогда удалось заснять на видео.