В Херсоне дорожники укладывали асфальт прямо в лужи: процесс сняли на видео

Неравнодушные жители Херсона зафиксировали на видео, как дорожные службы укладывали асфальт прямо в лужи. Асфальто-укладочный каток ездил прямо по воде, в которую время от времени подсыпали свежий асфальт.

Нарушение технологий укладки асфальта засняли прямо в центре города. Виталий Богданов, который опубликовал видео в Facebook, с иронией называет происходящее "нанотехнологиями от херсонских дорожников" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Примечательно, что некоторые пользователи соцсети в комментарии под видео отмечали, что такой метод укладки асфальта якобы не противоречит технологии.

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В свою очередь в сюжете ТСН говорится, что после публикации видео в интернете инспекция по благоустройству города Херсона временно приостановила работы, а подрядчику выписали штраф.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в Подольском районе Киева местный житель за свой счет отремонтировал часть дороги. В то же время, какой-то женщине не понравились действия мужчины и она лопатой и ломом разгребла положенный асфальт.