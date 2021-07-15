После жары +40 Украину накроют бури и шквалы: прогноз синоптика до конца июля

Во второй половине июля-2021 погода в Украине будет аномально жаркой, когда воздух прогреется чуть ли не до рекордных +40 градусов. Под конец месяца температура станет комфортной, но при этом регионы местами накроют бури с ливнями.

Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань. В интервью изданию "Сегодня" он рассказал, что в этот период лета метеоситуация в стране будет богатой на сюрпризы.

Так, в ближайшее время столбики термометров днем будут держаться на отметке до +35 даже в тени, а на юге и востоке поднимутся и до +40.

Далее, подчеркнул синоптик, украинцев ожидает "удар стихии", который начнется с очень сильных ливней.

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По его словам, всего за два дня, 21 и 22 июля, выпадет около 15-20 миллиметров осадков. Дожди при такой погоде обещают без ураганов и града.

А уже спустя три дня, с 25 по 27 июля, говорит Горбань, возможна буря. В этот период осадков будет меньше, но температура воздуха – выше. В частности, около +29… +31 днем.

"Закончится июль теплой комфортной погодой, однако опять с ливнями", – уточнил он.

Добавим: раньше Леонид Горбань прогнозировал, что в июле в Украине ожидается много осадков и бурь. По его словам, 16-17 июля будут дожди, с 18 по 28 число – жара, 25-го – гроза и буря, а 30 июля – дожди.

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