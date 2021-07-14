Жара до +35 и локальные дожди: синоптик рассказала, когда ждать "похолодания"

В четверг, 15 июля, погода в Украине станет одной из самых горячих в Европе. Максимальная дневная температура воздуха для середины июля и лета в регионах составит +35 градусов.

Осадки в этот день возможны на западе, в то же время на большей части территории страны в Укргидрометцентре прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность. А вот с 20 июля жара постепенно начнет ослабевать, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, из-за антициклона в четверг дождей украинцам не обещают. Хотя локальные грозовые ливни вероятны в Карпатах, к вечеру 15 июля также на крайнем западе, от Волыни через Львовщину и до Закарпатья.

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Небольшой островок влажности в четверг образуется и в отдельных районах Сумской области.

В целом же в этот день будет сухо и жарко. Например, в Киеве столбики термометров поднимутся до +32... +34, а местами и +35.

Синоптики Укргидрометцентра предупредили, что 15 и 16 июля на западе, севере, востоке и в центре Украины будет преобладать очень высокий уровень пожарной опасности.

Так, 15 июля в Украине будет без осадков, лишь днем в Карпатах и на Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +17... +22, днем +30... +35. В Карпатах ночью +11... +16, днем +22... +27.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +20... +22, днем +31... +33. По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 15 июля самая высокая температура днем (+33,7°С) была в 1883 году, самая низкая ночью (+9,5°С) в 1905 году.

Диденко подчеркнула, что полноценные дожди в стране ожидаются уже вечером в субботу, 17 июля. Осадки, в частности, местами пройдут на севере, в том числе и в столице, немного затронут часть центральных областей и запад.

Жара по ее словам, постепенно ослабевать начнет с ближайшего вторника, 20 июля. Сначала температура воздуха опустится в западных регионах, а дальше на остальной территории страны. Но на востоке и юге жаркая погода продлится дольше.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца июля. Они отметили, что в регионы придет короткое похолодание, а потом будет новая волна жары.