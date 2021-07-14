Короткое похолодание и новая волна жары: синоптики дали прогноз до конца июля

Погода в Украине во второй половине июля будет жаркой. Сперва ожидается небольшой спад температуры до +25+30 градусов, а потом снова воздухе прогреется до +36.

Также в этот период прогнозируются осадки, причем существенные. Об этом "Укринформу" сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

"Начиная с третьей декады месяца – снова следует ожидать снижения температуры, и существенное +25+ 28 градусов", – отметила метеоролог.

Народный синоптик Леонид Горбань для OBOZREVATEL рассказал, что 17 июля температура воздуха будет расти и достигнет отметки в +32 градуса. При этом он сказал, что потом пойдут дожди и будет резкое похолодание до +20.

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Синоптик добавил, что в последнюю декаду месяца: 24-25 еще могут пройти осадки, а с 26 июля и далее температура будет держаться на уровне +29+32. Горбань подчеркнул, что на юге воздух максимально прогреется до +34+36 градусов. 17 июля пройдут дожди, и температура раз пойдет на спад до +26+ 28 градусов.

По прогнозу Горбаня, сильные дожди могут ожидаются 24 и 25 июля.

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