'Попрошайка', 'буханка', 'каблучок': какие прозвища давали автомобилям в СССР

Автомобильный фольклор советских времен "подарил" многим моделям неофициальные, но очень меткие прозвища, часто отражавшие их внешность, особенности или функциональное предназначение. Многие из этих названий до сих пор на слуху у автолюбителей.

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Прозвище было как дружеским, так и порой ироническим, отражая характерное отношение водителей к транспорту. OBOZ.UA предлагает вспомнить, как называли автомобили в советское время.

Не все модели получали прозвища, что свидетельствовало о своеобразном уважении к технике. В частности, жители Кавказа, славившиеся своей любовью к автомобилям, обращались к машинам в мужском роде: "ноль пятый", "черный Волга". Но автомобили, которые имели выразительные черты или сложные официальные названия, рано или поздно приобретали неформальные названия.

Одним из самых известных примеров является ЗАЗ-965, получивший прозвище "горбатый" за округлый силуэт кузова. Водители также называли его "мыльницей" или "запиком", добавляя особый колорит общению об этом малолитражном автомобиле. Впоследствии его преемники – ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968 – стали "ушастыми" из-за характерных воздухозаборников по бокам.

Не менее известная "буханка", официально УАЗ-452, получил свое название за сходство с круглым хлебом. В военных кругах его в шутку называли "таблеткой", поскольку эта модель активно использовалась для медицинских целей. Версия с открытым кузовом, УАЗ-452Д, получила другое название – "головастик" из-за сходства кабины с плавающим существом.

"Козлик" или "бобик" – так ласково называли внедорожники серии ГАЗ-67 и УАЗ-469. Водители подчеркивали его маневренность и неприхотливость, сравнивая с дворовым псом. Этот автомобиль был настоящим любимцем как среди гражданских, так и военных, благодаря его проходимости на любой местности.

Среди грузовиков популярность имели "полуторка" (ГАЗ-АА) и "шишига" (ГАЗ-66). Первое название происходит от грузоподъемности в полторы тонны, а второе – это сокращенное и благозвучное прозвище для модели с индексом 66. Благодаря своим шинам КрАЗ-255 получил имя "лаптежник", поскольку они напоминали традиционную обувь лапти.

Еще одной культовой моделью стал Иж-27151, которого называли "каблучком" или "пирожком". Этот развозной автомобиль использовали для доставки продукции столовых, а его форма действительно напоминала ботинок или небольшой пирожок.

"Членовозом" в народе называли любые представительские автомобили для партийной элиты, в основном это были ЗИЛы и ГАЗы. Это прозвище носило иронический характер и подчеркивало отстраненность высших чиновников от обычных граждан.

Среди автобусов культовым стал "Икарус-280", прозванный "гармошкой" за характерный гибкий чехол в месте соединения частей кузова. Аналогично любой сочлененный автобус или троллейбус получал это название.

В заключение стоит упомянуть "инвалидку", малый автомобиль С-3А, предназначавшийся для людей с недостатками опорно-двигательного аппарата. Из-за популярности фильма "Операция Ы" его также называли "моргуновкой" – в честь персонажа фильма Евгения Моргунова.

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