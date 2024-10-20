'Религия – опиум для народа': как в СССР переврали популярную фразу в угоду собственной политике

Религиозные догматы и советская идеология изначально пошли разными путями. Пожалуй, каждый советский гражданин слышал фразу, что "религия – опиум для народа". В широкие массы цитата вошла благодаря "Двенадцати стульям" Ильфа и Петрова – там ее, обращаясь к отцу Федору, использует Остап Бендер.

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В целом выражение "опиум народа" (нем. opium des volkes) в западноевропейской культуре стало широко известно благодаря Карлу Марксу, который использовал его в своей работе "К критике гегелевской философии права". Однако сравнение религии с опиумом было известно еще до Маркса, и употреблялось оно в совершенно ином смысле. OBOZ.UA рассказывает, как в СССР переврали популярную фразу в угоду собственной политике.

"Религия – опиум для народа" – говорят при любом случае атеисты, желая объяснить, как губительно влияние церкви. В СССР из этой цитаты сделали слоган для агитационных материалов.

Обычный советский гражданин ассоциировал эту фразу с Остапом Бендером. Категория, относившая себя к более образованной партийной интеллигенции обычно ссылалась на Карла Маркса.

Считается, что впервые сравнение религии с опиумом использовал маркиз де Сад в романе "Жюльетта" (1797), немецкий поэт Новалис в сборнике афоризмов "Цветочная пыльца" (1798) и французский философ Жан-Жак Руссо. Сравнение можно встретить и в более поздних произведениях других поэтов, писателей и философов – от Чарльза Кингсли и Генриха Гейне до Ленина. Чарльза Кингсли, кстати, одним из основателей христианского социализма, с которым Маркс лично знаком.

Генрих Гейне в книге о Людвиге Берне, изданной в 1840 году, отметил: "Да будет благословенна религия, которая в горькую чашу страждущего человечества добавляет несколько капель духовного опиума, несколько капель любви, веры и надежды".

"Религия – это воздух угнетенной твари, сердце бессердечного мира, а так же душа бездушной ситуации. Подобно тому, как она – дух бездушных порядков, религия – есть опиум для людей", – писал Карл Маркс.

Так что если внимательно прочесть отрывок, на который так яростно ссылались советские идеологи, то видим, что слова об опиуме несколько вырваны из контекста. Фактически Маркс писал, что религия уменьшает боль бытия в бессердечном мире.

Для Маркса религия – прежде всего средство облегчения страданий, не опасный наркотик. Следует отметить, что в XIX веке, когда Маркс писал эти строки, опиум воспринимался исключительно как лекарство. Опиаты использовали как болеутоляющее и успокаивающее средство, а также в других медицинских целях, включая лечение холеры. Опиум свободно продавался в аптеках.

То есть Маркс утверждал, что религия, подобно опиуму, дает людям временное облегчение от боли и страданий.

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