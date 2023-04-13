Получил переломы костей черепа: на Кировоградщине на 14-летнего школьника упали качели, ребенок попал в реанимацию. Фото

В Новомиргороде Новоукраинского района на Кировоградщине на 14-летнего школьника упали качели. Ребенок получил переломы костей черепа, травмы головы и тела.

Видео дня

Это произошло неделю назад, когда Егор Гончарук гулял с друзьями на детской площадке центрального городского парка. Сейчас его лечат в областной детской больнице Кропивницкого, сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Полиция открыла уголовное дело по статье 367 "Служебная халатность".

По словам Егора, он до сих пор не может вспомнить момент падения качелей: "Последнее, что помню, – это то, что был в парке. Очнулся уже в больнице".

Круглосуточно с сыном находится отец Алексей.

"По тому, как рассказывают дети, они действительно катались на качелях. Потом прекратили. Он стоял к ней спиной. Когда он вернулся, просто не успел среагировать. Она уже была у него перед лицом и всей этой штангой упала ему на лицо", – рассказал он.

Ребенка без сознания увезли в больницу. Через два дня его перевели на лечение в Кропивницкий.

"Окончательный диагноз – это тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени, множественные переломы костей лицевого черепа, ушиб мягких тканей головы с внутрикожными гематомами, ушиб грудных тканей грудной клетки и передней брюшной стенки. Ребенок переведен из отделения, то есть его состояние стабилизировалось", – рассказал заведующий хирургическим отделением Александр Пызин.

Качели убрали на следующий день после падения, рассказал секретарь Новомиргородского городского совета Александр Лазарев. Их установили в 2018 году во время реконструкции парка за спонсорские деньги.

По словам Лазарева, они были предусмотрены для детей в возрасте от 3 до 12 лет.

"Спонсоры передали ее на баланс городского совета. Городской совет передал это все на баланс на обслуживание коммунального предприятия "Благоустройство":

Сломанные качели под названием "Гнездо" сейчас находятся на территории "Благоустройства". Сотрудники предприятия планировали осмотреть их в конце апреля.

"Не погнулось, не наклонилось – вот и вся проверка. У нас нет средств, которыми, например, измеряют динамическую нагрузку. В 20-х числах марта наши электрики ремонтировали освещение, налаживали систему полива. Я был там с ними, проходил мимо площадки. Там сидела молодая мама с детской коляской. Мужчина катал мальчика лет семи на этой качеле. Все было нормально", – рассказал руководитель "Благоустройства" Юрий Кучеренко.

Егор будт лечиться минимум три недели. На первые шесть дней лечения у семьи ушло 7 тыс. гривен. Компенсации требовать не будет, говорит отец мальчика:

"Если они даже будут что-либо возмещать ребенку, пусть откроют ему счет. Я не буду требовать какую-то конкретную сумму, мне это не интересно. Если у них есть совесть, они помогут ребенку".

Городской голова Новомиргорода Игорь Забажан прокомментировал инцидент по телефону.

"Мы заказали экспертное заключение. Проводится служебное расследование. Вина городского совета, буду говорить, есть. Но то, что там постоянно катались дети по пятеро и шестеро, что превышало нагрузку, – это не присмотрели, скажем так. Городской совет готов компенсировать все расходы по лечению", – сказал он.

Правоохранители устанавливают должностных лиц, причастных к служебной халатности, за что грозит от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и штрафом от 205 до 750 минимумов доходов граждан.

"Следственными органами будут учтены должностные инструкции, функциональные обязанности должностных лиц, которые должны были своевременно произвести либо демонтаж из-за того, что качели пришли в неисправность, либо ее обновление, либо замену", – сказал начальник отдела полиции в области Сергей Бочарников.

После завершения следствия материалы будут переданы в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Киеве из-за неисправности лифта едва не погиб ребенок. Когда он выходил, кабина резко стала подниматься, его спасла только реакция – успел выпрыгнуть.

– На Винниччине школьник жестоко избил другого ученика, пострадавший оказался в больнице.