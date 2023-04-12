Спасло чудо: в Киеве из-за неисправности лифта чуть не погиб ребенок

В Деснянском районе Киева ребенок едва не погиб из-за неисправности лифта. Якобы, когда он выходил, кабина резко начала движение вверх и спасла только реакция – успел выпрыгнуть.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Событие произошло на улице Оноре де Бальзака, 4А.

"Приветствую. Прошу придать огласке произошедшее на Троещине 10 апреля. В 4-м подъезде выходя из лифта житель вместе с несовершеннолетним ребенком, а именно когда последним выходил ребенок, лифтовая кабина резко взлетела вверх а противовес упал вниз. Только чудо и его реакция спасла жизнь", – говорится в сообщении.

Отмечается, по словам главы местного ОСМД, лифт был отремонтирован 3 апреля 2022 года, но кто именно его обслуживает точно неизвестно. Диспетчер, принимавшая вызов, заявила, что такого быть не может и оформлять заявку отказалась.

Напомним, во Львове произошла ужасная трагедия. 7 апреля в многоэтажном доме по улице Мазепы, 13 А лифт смертельно травмировал мать двоих детей. Искалеченное тело женщины обнаружил приехавший на вызов лифтер. В полиции открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в субботу, 11 февраля, на озере Белом под лед провалился мальчик. Ребенка из ледяной воды получили неравнодушные свидетели происшествия.

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