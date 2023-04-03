''Пойду бомжевать'': руководитель хора из Киево-Печерской лавры пожаловался, что не найдет работы после выселения. Видео

Руководитель хора из Киево-Печерской лавры заявил, что ему придется идти бомжевать. Причина в том, что он, как считает, не сможет найти работу после выселения из храма.

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Об этом мужчина рассказал в комментарии изданию "5 канал". Он признался, что планировал дожить в монастыре до смерти, так как не имеет ни дома, ни "нужной в этом мире профессии" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я в лавре нахожусь с 1988 года. Я пришел в этот монастырь по расчету так, чтобы дожить до старости, сколько Господь даст, и умереть. Но, если власть сказала, что у меня нет права такого, то я с ними драться не буду. Пойду уже бомжевать куда-нибудь", – заявил церковный певец.

На вопрос журналиста о том, почему сразу он собрался бомжевать, мужчина ответил, что ему некуда идти.

"А куда? Куда вы предлагаете мне идти? Вы меня к себе в дом возьмете? Кому я нужен дармоед такой?! Роботы нет, профессии нет. Я всю свою осознанную жизнь только крутил пальцем. Я руководил хором. Мои профессиональные способности никому в этом мире не нужны", – выдал бывший житель лавры.

Как известно, представители УПЦ МП должны были окончательно покинуть территорию Лавры еще 29 марта в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений.

Однако 30 марта возле одного из храмов Лавры собрались заблокировавшие двери верующие УПЦ МП. При этом бывший наместник Павел угрожал журналистам избить их палкой. В этот день должна была начать свою работу комиссия Минкульта по описанию имущества монастыря. Ее работу представители Московского патриархата начали сразу же блокировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении священнику УПЦ МП за препятствование журналистской деятельности. Злоумышленник на территории Киево-Печерской лавры повредил технику съемочной группы СМИ.

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