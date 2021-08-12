Погода дает передышку перед новой волной жары: прогноз на 13 августа. Карта

Погода в Украине в пятницу, 13 августа, в большинстве регионов будет сухой, а температура – относительно комфортной (в среднем по стране днем прогнозируется +25...+27). При этом ранее синоптики предупреждали: уже в начале новой недели, с 16 августа, страну снова начнет накрывать жара до +35 градусов.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу дождь с грозами вероятен только в Луганской, Донецкой, Запорожской областях, а также в Крыму. На остальной территории – переменная облачность.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Луганской областях.

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На западе Украины будут самые низкие температурные показатели – днем от +23 до +25 (кроме Закарпатья, где будет от +25 до +27 градусов).

На севере, востоке и в центре воздух днем прогреется примерно к одному уровню – от +24 до +27 (в Днепре и области до +28 градусов).

Самая жаркая погода ожидается на юге. Днем столбик термометра в этой части страны покажет от +25 до +29 градусов.

Что касается погоды в Киеве и области, то осадков там не предвидится. Максимальные температурные показатели днем – от +25 до +27 градусов.

Предлагаем посмотреть прогноз синоптиков по Украине на пятницу на ObozTV с ведущей с Алисой Мярковской по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL: