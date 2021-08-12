В Украину идет новая волна жары до +35: синоптики озвучили детальный прогноз

В пятницу, 13 августа, температура воздуха в Украине будет комфортной, +24...+29 градусов. А уже с понедельника, 16 августа, в страну начнет заходить жара африканского происхождения, +30...+35 градусов.

Об этом сообщила в Telegram народный синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, дожди в пятницу в большинстве областей Украины маловероятны, продолжается антициклон (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Только на Востоке и юго-востоке близость атмосферного фронта может повлечь локальные короткие грозовые дожди.

В Киеве 13 августа будет солнечно, сухо и тепло. Днем столбики термометров покажут +26...+27 градусов.

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"Маковей и ближайшее воскресенье обещают такую же прекрасную погоду, солнечную и нежаркую", – добавила она.

По данным Укргидрометцентра, в пятницу в Украине преимущественно без осадков, лишь в Запорожской, Донецкой, Луганской области и в Крыму местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью +11...+15 градусов, на юге и востоке страны +16...+21 градус, днем +24...+29 градусов.

14 августа погода останется почти такой же. Дождливо будет только на Донбассе и в Крыму.

А 15 августа грозовые придут на запад Украины – в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Тернопольскую, Львовскую и Волынскую области. Температура ночью +12...+18 градусов, в Одесской области +18...+20 градусов, днем +24...+30 градусов.

В понедельник, 16 августа, к дождевому западу присоединятся Ривненская и Хмельницкая области. На Закарпатье, Полтавщине, Николаевщине и Херсонщине столбики термометров поднимутся выше 30 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью-2021 погода в Украине будет с осадками, но при этом температура ожидается выше средней климатической нормы. А вот в начале зимы она резко упадет и регионы накроют снежные бураны.