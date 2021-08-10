Первый снег и заморозки придут уже в октябре: народный синоптик уточнил погоду на осень в Украине

В Украине погода в октябре будет отличаться большой неустойчивостью. Мы увидим и почти летние +20 градусов, и зимние -4. Но месяц обещает быть достаточно сухим. Возможны периоды резкого похолодания и резкого потепления, когда за считанные дни температура будет меняться на 6-10 градусов.

Об этом OBOZREVATEL рассказал народный синоптик Леонид Горбань. Он предоставил свои графики для центральных и южных регионов страны.

В центральных регионах Украины в течение октября будут наблюдаться как почти летние температуры, так и заморозки. Первая неделя месяца будет достаточно стабильной. Днем воздух будет прогреваться до +7…+9 градусов. При этом ночные температуры могут приближаться к нулю – народный синоптик спрогнозировал минимум на уровне +2…+3 градуса.

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С 8 по 13 октября ожидается существенное потепление. Температура будет повышаться ежедневно, достигнув максимума в пределах +19…+21 градуса. Еще несколько дней, до 16 октября, будет сохраняться довольно теплая погода, но с 17 октября народный синоптик пообещал резкое похолодание.

В течение всего 1-2 дней температура понизится на 9 градусов. Температурный минимум месяца 18 октября составит +3 градуса днем и +1 ночью.

Но уже с 19 октября начнется новое резкое потепление. За три дня температура вернется практически на прежний высокий уровень и достигнет отметки +15…+17 градусов 21 октября.

Но затем начнется новое, еще более резкое похолодание. В период с 25 по 28 октября температура выйдет на "плато" и достигнет минимальной отметки за весь месяц – днем -2 градуса, ночью -3… -5.

В последние 4 дня месяца, с 28 по 31 октября, немного потеплеет. Октябрь закончится с дневной температурой на уровне +4 градуса.

Но месяц будет не очень богатым на осадки. В течение октября народный синоптик спрогнозировал всего 6 дождливых дней – 5, 6, 10, 20, 23 и 26 числа.

Погодная обстановка в южных регионах страны будет напоминать обстановку для центра с небольшими отличиями. Народный синоптик спрогнозировал 6 дождливых дней в течение месяца – 5, 7, 17, 21, 23 и 26 октября. Причем, 26 октября возможен снег с дождем.

С 1 по 8 октября температура днем будет находиться на уровне +15… +17 градусов, ночью +9… +12 градусов. С 8 по 14 октября ожидается небольшое потепление. Днем воздух будет прогреваться до +18… +21 градуса, ночью – до +13 градусов.

С 14 по 19 октября народный синоптик спрогнозировал резкое похолодание – температура понизится более чем на 10 градусов и достигнет отметки +5 в дневные часы и 0…+1 градус в ночные.

В следующие два дня, 20-21 октября, температура снова резко пойдет вверх. Днем температурный максимум составит +14…+16 градусов, ночью около +12.

С 21 по 26 октября прогнозируется резкое похолодание и первые заморозки. За эти 5 дней столбик термометра опустится на 12 градусов, ночные температуры будут отрицательными, порядка -2…-4 градуса.

Как и в центральных регионах, в последнюю неделю октября на юге страны также ожидается небольшое потепление. 31 октября температура будет выше на 6 градусов по сравнению с минимумом месяца и выйдет на небольшие плюсовые значения вблизи +5 градусов.

Подробный прогноз погоды Леонида Горбаня на сентябрь читайте тут.