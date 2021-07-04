На Украину надвигаются бури и град: синоптики предупредили об опасной погоде
Погода в воскресенье, 4 июля, в Украине ухудшится, прогнозируют синоптики. Так, днем в большинстве южных и центральных областей ожидаются грозы, град и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.
Соответствующие данные Укргидрометцентра утром воскресенья опубликовала пресс-служба ГСЧС на официальном сайте. Спасатели предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отметила, что в стране установлен желтый уровень опасности. Так, на карте Украинского гидрометцентра показано, что грозы могут пройти на всей территории и предупреждение действует во всех областях.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что грозы 4 июля пройдут днем в большинстве южных и центральных регионов, а ночью – в западных, восточных и юго-восточных.
В то же время жара до +32 градусов ожидается на юге и востоке. На западе средняя температура будет ниже примерно на 10 градусов.
В Киеве днем также ожидаются осадки. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Днем термометр покажет +26…+28 градусов.
В целом дожди в Украине (местами – с грозами) прогнозируют до среды, 7 июля.
Народный синоптик Леонид Горбань ранее заявлял: июль в Украине установит температурный рекорд на уровне +36 градусов. Несколько дней месяца, по его данным, будут дождливыми. Полную версию этого прогноза читайте здесь.
Как писал OBOZREVATEL:
климатолог Надежда Максименко объяснила аномальные ливни и потопы в Украине. Сильные подтопления разных регионов страны она считает метеорологической нормой в условиях глобального потепления, которые не должны принести больших проблем.
Последний месяц лета-2021 традиционно будет более холодным, но все равно до начала осени могут сохраняться температуры на уровне +20 градусов.