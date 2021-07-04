На Украину надвигаются бури и град: синоптики предупредили об опасной погоде

Погода в воскресенье, 4 июля, в Украине ухудшится, прогнозируют синоптики. Так, днем в большинстве южных и центральных областей ожидаются грозы, град и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Соответствующие данные Укргидрометцентра утром воскресенья опубликовала пресс-служба ГСЧС на официальном сайте. Спасатели предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отметила, что в стране установлен желтый уровень опасности. Так, на карте Украинского гидрометцентра показано, что грозы могут пройти на всей территории и предупреждение действует во всех областях.

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Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что грозы 4 июля пройдут днем в большинстве южных и центральных регионов, а ночью – в западных, восточных и юго-восточных.

В то же время жара до +32 градусов ожидается на юге и востоке. На западе средняя температура будет ниже примерно на 10 градусов.

В Киеве днем также ожидаются осадки. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Днем термометр покажет +26…+28 градусов.

В целом дожди в Украине (местами – с грозами) прогнозируют до среды, 7 июля.

Народный синоптик Леонид Горбань ранее заявлял: июль в Украине установит температурный рекорд на уровне +36 градусов. Несколько дней месяца, по его данным, будут дождливыми. Полную версию этого прогноза читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL: