В Украине из-за непогоды ограничили движение на дорогах: список трасс

В Украине в ночь на понедельник, 15 февраля, из-за сложных погодных условий продолжились ограничения движения на дорогах для большегрузного и крупногабаритного автотранспорта.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Ведомство указало, что по состоянию на 22:00 воскресенья местами слабый снег продолжал идти в Волынской, Ровенской и Тернопольской областях.

Ограничения перемещения транспорта по дорогам касаются четырех областей:

Волынской – на а/д Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка) и Т-03-62 Бубнов-Радович;

Ивано-Франковской – на а/д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г. Коломыя - г. Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок г. Снятин - г. Городенка);

Львовской – на автодорогах местного значения в пределах области.

Ривненской – Т-18-06 Ровно-Млинов-Буск-Перемышляны; Т-18-03 Демидовка-В. Городиця-на Олику; Т-18-15 Дубно-Млинов; Т-18-17 Бережниця-Степань-Деражное-Клевань; Т-18-22 Онишкивци-Старая Николаевка; Т-18-24 Дерманка-Корец и Т-18-25 Дермань Первая-Дермань Вторая.

Спасатели указали, что дороги для фур перекрыли "с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники".

За сутки сотрудники ГосЧС высвободили из снежных заносов 358 машин, убрали 23 поваленных дерева, оказали помощь 768 лицам.

Температура ночью в среднем -9...-14, на северо-востоке – до -15...-20. Днем в большинстве регионов ​​-5...-10 градусов, отметили в ГосЧС.

В южных и западных областях будет немного теплее – около -4...-11, днем ​​-1...-7 градусов.

Погода ожидается без существенных осадков, лишь в западной части возможен небольшой снег. На дорогах – гололедица.

На Киевщине температура ночью -9...-12, днем ​​-5...-8 градусов. Также без существенных осадков, гололедица.

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