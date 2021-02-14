В Украину пришел антициклон: появился прогноз погоды на Сретение

Постепенное потепление начнется в Украине только со следующих выходных, 20-21 февраля. Однако всю неделю до того, начиная с 15 февраля, в стране будет ожидаться очень морозная погода из-за прихода антициклона.

Такой прогноз опубликовала на своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в понедельник, когда православные христиане отмечают праздник Сретения, в Украине подрастет атмосферное давление, а осадки будут маловероятными (только периодически может пролетать остаточный снег).

"Растолкав циклоны во все стороны, антициклон наконец занял место в своей синоптической маршрутке – пооткрывал окна, напустил ультраполярного холода, сделал северо-западный сквозняк и уселся спереди у окошка, а циклоны загнал на галерку", – пошутила синоптик.

Кроме того, предупредила она, ветер будет северо-западным, северным, а в западных областях даже возможны его штормовые порывы.

Что касается температуры, то она в ночь с 14 на 15 февраля будет колебаться в пределах -7...-14 градусов, а днем – -5...-10 градусов. На севере и северо-востоке ночью местами ожидается -15...-22 градуса, а днем -7...-13 градусов. В южной части и на юго-западе ночью столбики термометров опустятся до -3...- 8 градусов, днем – от -3 мороза до +2 градусов.

В Киеве на Сретение также будет бушевать антициклон. Существенных осадков не ожидается, максимум – иногда незначительный снег. Небо будет ясным и даже выглянет солнце.

Впрочем водителям на дорогах и пешеходам на тротуарах стоит быть осторожными, поскольку будет гололедица. Ночью в столице Украины прогнозируется -10...-13 градусов, днем в понедельник -7...-10 градусов.

"Здесь время от времени возникают вопросы – почему южные циклоны связывают с похолоданием. Ведь они южные, вроде бы теплые. На самом деле, главная задача циклонов – приносить осадки, зимой преимущественно снегопады. Однако атмосферные вихри, циклоны, крутятся против часовой стрелки, постепенно втягивая с севера холодный воздух, который и забрасывают, раскручиваясь, отступая, на нашу территорию. Поэтому пусть вас не вводит в заблуждение характеристика "южный", – пояснила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля, в День влюбленных, половину областей Украины засыпало снегом, а в остальные пришла облачная, но сухая погода с прояснениями.

Также синоптики предупредили, что в большинстве регионов Украины, кроме юга, воздух прогреется до плюсовых температурных значений после 8 марта.