Погода 22 июля принесет в Украину дожди и ливни: синоптики предупреждают о шквальном ветре и граде

В четверг, 22 июля в Украине будет прохладно. На большинстве территории страны пройдут дожди, местами ожидается шквальный ветер.

Об этом сообщил сайт Укргидрометцентра. По прогнозам синоптиков, 22 июля, жара наконец отступит. День будет мрачным, солнце покажется лишь в северных областях.

Температура воздуха в большинстве регионов будет держаться в пределах +22 ... + 24.

Теплее всего будет в южных и восточных областях. Хотя жара и отступит из этих регионов и температура немного опустится. Так, в Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях прогнозируют +24 ... + 28 градусов. В Крыму днем до +26, ночью +18 ... + 20.

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Холоднее всего будет на западе страны. В этих областях температура днем не поднимется выше 24 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до +13.

В центральных областях днем прогнозируют + 23 + 25 градусов. Ночью термометры покажут +14...+ 16 градусов.

Синоптики прогнозируют, что 22 июля в южных, восточных и центральных областях пройдут дожди с грозами, ночью местами значительные дожди.

Сухо будет только в северных регионах. Однако ночью здесь и в Карпатском регионе местами возможен кратковременный дождь.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м / с. В южных и восточных областях досаждать будут порывы ветра 15-20 м / с. Они составляют II уровень опасности.

В Киеве 22 июля днем будет облачно с прояснениями, дождей не предвидится. А вот ночью местами пройдет кратковременный дождь. Ветер в столице будет дуть с севера, 7-12 м / с. Температура ночью +14 ... 16 °, днем +22 ... + 24 °.

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