Подоляк ответил Маску на 'переворот' в Украине и объяснил 'базу Свободы'

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на очередное скандальное заявление американского миллиардера Илона Маска, который назвал Революцию Достоинства "переворотом". По словам Подоляка, в Украине никогда не было никаких переворотов.

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Также он призвал Маска перестать читать российскую пропаганду. Об этом Подоляк написал у себя в Twitter.

По словам советника главы ОП, свободные общества оказывают влияние на государства через диалог или выборы, а порабощенные выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Обращаясь к Маску, Подоляк подчеркнул, что это и есть база свободы.

"Свободные общества оказывают влияние на государства через диалог/выборы. Порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база свободы, Илон Маск. У нас никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты", – написал Подоляк.

Напомним, американский миллиардер, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз попытался блеснуть знаниями о событиях в Украине. В частности, он назвал Революцию Достоинства "переворотом". Реакция сети была мгновенной, и Маску объяснили, что происходило в Украине на самом деле.

Ранее Илон Маск отреагировал на статью NYT о помощи Украине от США в освобождении Крыма. Он заявил, что "безжалостная эскалация очень рискованна". При этом Маск назвал себя "суперпроукраинским".

Также Маск предложил свой вариант завершения войны и "мирного договора" между Россией и Украиной, чем спровоцировал скандал в сети и разозлил украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илон Маск высмеял прогнозы на 2023 год, которые ранее выдал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Американский миллиардер назвал их наиболее абсурдными, которые ему когда-либо приходилось слышать.