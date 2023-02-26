Илон Маск назвал Революцию Достоинства ''переворотом'': ему сразу же ответили

Американский миллиардер, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз попытался блеснуть знаниями о событиях в Украине. В частности, он назвал Революцию Достоинства "переворотом".

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Реакция сети была мгновенной, и Маску объяснили, что происходило в Украине на самом деле. Свое заявления миллиардер написал в Twitter.

Маск фактически повторил кремлевские нарративы и выдал, что у него нет никаких сомнений в том, что Революция Достоинства в Украине была "переворотом". Ему объяснили, что никакого переворота не было. Наоборот, украинский народ добился отстранения от должности президента Виктора Януковича, который предал интересы своей страны, а потом сбежал в Россию.

Кроме того, Маску, который возомнил из себя великого политического аналитика, объяснили, что страна-агрессор РФ смогла поставить во главе Украины свою марионетку – Януковича, который, в свою очередь шаг за шагом вел страну в пропасть.

"Украинский народ объединился, чтобы избавиться от этого преступника. В этом суть того, что произошло", – ответили американскому изобретателю.

Другие пользователи Twitter с сарказмом написали, что такими постами Маск показывает "границы своей компетенции". Его упрекнули, что что он назвал демократическую революцию, когда миллионы людей вышли в центр Киева и добились отстранения коррумпированного президента, "переворотом".

Также в ответ на заявление Маска отметили, что на самом деле переворот в Украине произошел в 2010 году, когда Янукович через подконтрольный ему суд изменил нормы Конституции и получил практически диктаторские полномочия, которые никто не делегировал ему на выборах.

Напомним, Илон Маск отреагировал на статью NYT о помощи Украине от США в освобождении Крыма. Он заявил, что "безжалостная эскалация очень рискованна". При этом Маск назвал себя "супер проукраинским".

Ранее Маск предложил свой вариант завершения войны и "мирного договора" между Россией и Украиной, чем спровоцировал скандал в сети и разозлил украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илон Маск высмеял прогнозы на 2023 год, которые ранее выдал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Американский миллиардер назвал их наиболее абсурдными, которые ему когда-либо приходилось слышать.