Под Затокой украинская ПВО сбила самолет оккупантов

В пятницу, 4 марта, в Одесской области уничтожен вражеский самолет. Российский бомбардировщик сбит подразделением украинской противовоздушной обороны под курортным поселком Затока.

Об этом сообщила 35-я отдельная бригада морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского на своей странице в Facebook. Морпехи отметили, что российский самолет атаковал один из объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины.

В то же время сообщается, что пилот вражеского самолета, несшего смерть украинцам, успел катапультироваться. Сейчас его разыскивают.

В комментариях к сообщению украинцы поблагодарили наших военных за то, что так самоотверженно защищают Родину.

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Это уже второй сбитый российский самолет над курортным поселком за два дня. Накануне оккупанты нанесли авиаудар по Заливу. Враг попал в здание отеля, где были люди. Российский самолет был сбит ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта Вооруженные силы Украины сбили российский бомбардировщик над Волновахой Донецкой области. Вражеский самолет осуществлял бомбардировку мирного населения и инфраструктуры.