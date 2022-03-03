Украинская ПВО сбила самолет, пытавшийся обстрелять электроподстанцию на Одесчине: пилота ищут – СМИ

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Недалеко от курортного поселка Затока Одесской области российский самолет пытался обстрелять электроподстанцию. Украинская ПВО сбила вражеский штурмовик оккупантов, однако пилот мог выжить.

Россиянин, который управлял самолетом, выпрыгнул с парашютом из подбитого воздушного судна. Бой произошел в четверг, 3 марта, на восьмой день войны РФ против Украины. Об инциденте сообщило издание "Думская".

"Очевидцы сообщают, что из подбитой машины успел катапультироваться пилот. Сейчас его ищут", – сказано в сообщении.

Жителей Белгород-Днестровского района и других районов Одесской области, которым известно местонахождение вражеского пилота, просят сообщать информацию в колл-центр по телефонам (04849) 3-33-33, (067) 333-06-23.

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