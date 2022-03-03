Оккупанты устроили ракетный обстрел курортного поселка Затока на Одесчине. Фото и видео

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Российские оккупанты совершили ракетный обстрел курортного поселка Затока Одесской области: попали в заселенный отель. Погибших и раненых нет.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Во время обстрела было повреждено здание жилого отеля в Затоке.

Известно, что удар был нанесен вражеской авиацией. Местных жителей просят найти пилота, который катапультировался.

"По заявлениям очевидцев, самолёт был сбит ВСУ, из него выпрыгнул парашютист, его ищут всем Аккерманом. Слава Украине! Все, кто видел парашютиста, сообщите информацию в колл-центр – 04849 3-33-33", - призывают жителей Одесской области помочь ВСУ в одном из местных чатов.

Информацию о сбитии украинскими военными самолета, бомбившего Залив и поиска пилота оккупационной армии, подтвердил также военный журналист Андрей Цаплиенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Чернигове российская авиация атаковала две школы и частные дома: погибли 9 человек, четверо ранены.

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