Почти 90% украинцев считают, что ВСУ должны открывать ответный огонь на Донбассе – опрос

Почти 90% украинцев считают, что вооруженные силы должны открывать ответный огонь на Донбассе. Защитники могут стрелять в ответ, если есть реальная угроза от оккупантов.

Таковы результаты опроса, который проводили с помощью компании Liberty Report в студии программы "Свобода слова Савика Шустера" 18 февраля. Темой эфира было обострение на востоке Украины и так называемая эвакуация населения из ОРДЛО, о котором заявили главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, среди взрослого населения в студии находились вакцинированные люди всех возрастов и областей. Им задали такой вопрос: "Должна ли Украина совершать ответный огонь в случае обстрелов украинских объектов?".

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Лишь 11% опрошенных сказали "нет", а 89% считают, что да.

Напомним, что вооруженные формирования РФ на Донбассе 17 февраля открыли массированный артиллерийский огонь – было обстреляно множество населенных пунктов, повреждена гражданская инфраструктура, в том числе детский сад и школа. По меньшей мере 50 случаев нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в этот день. В результате были ранены как украинские военные, так и гражданские лица.

В "ДНР" и "ЛНР" заявили, что с 18 февраля будет организован массовый централизованный выезд населения на территорию Российской Федерации. Людей уже якобы ждут в Ростовской области. Оккупанты заверили жителей, что выезд в Россию будет краткосрочным. О том, что происходит на Донбассе, читайте в нашей онлайн-хронике.

В то же время власти Украины заявили, что Россия пытается спровоцировать Украину, однако никаких наступательных операций Украина не планирует. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, есть угроза, что представители России на Донбассе будут совершать любые провокации, чтобы обвинить в них украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис президента собрал группу иностранных журналистов, чтобы доставить их в Станицу Луганскую, которая подверглась обстрелам со стороны российских вооруженных формирований. Так власти Украины решили продемонстрировать, кто именно стрелял по детскому саду.