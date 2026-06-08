Есть два направления развития у государств.

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Цепляться за прошлое. Как это делает Россия. И любая империя пока не развалится.

Надрачивать на прошлое "величие", на представителей унтерменшей, которые предавали своих и становились частью империи. И пытаться всем доказывать свое величие в том числе примерами перебежчиков которые стали имперцами и "культурным лицом империи" в мире.

И можно идти в будущее.

Как это делает сегодня Украина.

Все что мешает нам идти вперед и возвращает нам комплексы неполноценности, в принципе нам не нужно. И это не о наследии. Это о формировании будущего.

Наследство у нас забрали и подменили своим. Те же москвоимперцы.

И это надо менять на то, что усиливает национальное сознание и память борьбы за независимость.

Прямо сейчас история меняет вектор. Совсем меняется формат.

Прямо сейчас Украина начинает занимать место в мировом порядке, которое несколько лет назад было невозможно представить.

И сейчас эти изменения борются очень большой ценой.

И не для того мы сейчас платим такую цену, чтобы смотреть во времена, когда Украина была порабощенной империей.

Наши политики уже туда смотрели. Все эти годы пока заигрывали с Московией. Надеясь что московиты признают в Украине самостоятельное государство. А нет

То же самое об отношении к УПА.

Мы имеем право гордиться теми, кого мы считаем достойными. Мы имеем право брать за образец людей, которые делали то, что и сегодня делаем мы все. Бороться за независимую Украину. За ее существование.

Я даже не хочу представлять, сколько времени надо было российской группировке в 22 году, чтобы пройти "гоноровую" Польшу от границы до границы. Хотя мы все понимаем, что в том что мы устояли, есть и огромная заслуга Польши. Но цену которую платим мы жизнями Украинцев, несравнима ни с чем. К сожалению.

Времена изменились. Обстоятельства изменилось. Мы изменились. С 22 года мы сделали то, что было не под силу большинству развитых стран запада. И продолжаем это делать.

Надо формировать новую повестку дня.

Надо избавляться от всего, что напоминает об унижении, комплекс неполноценности, и зависимости от "метрополии". Мы того стоим. И мы платим очень большую цену за это.