Завоз десятков тысяч "избирателей" с двойным гражданством. Разнузданная пропаганда. Санкции и блокада импорта товаров из Армении. Все средства воздействия, которые россия могла придумать, она применила. И проиграла.

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Партия Никола Пашиняна "Гражданский договор", скорее всего, самостоятельно будет формировать правительство.

Выборы в Армении показали вещь, которую в Москве очень не хотели видеть.

После потери Карабаха многие прогнозировали политический крах Никола Пашиняна; кремль рассчитывал, что разочарованное общество вернет к власти силы, выступающие за восстановление особых отношений с Россией.

Произошло наоборот.

При всех претензиях к Пашиняну, армянский избиратель не увидел в пророссийских политиках ответа на главный вопрос: где была Россия, когда решалась судьба Карабаха? Именно поэтому курс на постепенное сближение с Западом сохраняет поддержку.

Впрочем, страна остается тесно связанной с российской экономикой, а ее география не позволяет проводить политику громких жестов. Пашинян, скорее всего, продолжит ту же линию, которую проводит последние годы: максимально отдаляться от Кремля, не разрывая отношений с ним окончательно.

Именно это больше всего раздражает москву. Не вступление Армении в НАТО или ЕС — об этом пока речь не идет. А неотвратимая потеря влияния. россия привыкла, что государства постсоветского пространства остаются в ее орбите автоматически.

Но Карабах стал для многих армян доказательством: формальный союз с кремлем не гарантирует безопасности.

Поэтому главный итог этих выборов прост. Армения не идет на Запад стремительным маршем. Но и обратно, в российскую орбиту, возвращаться не собирается. И именно это для кремля является самым неприятным результатом.

Давление на Ереван, скорее всего, будет усиливаться. Но результаты выборов показывают, что армяне готовы ему противостоять.