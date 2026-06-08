НЕМНОГО ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫХ СТУДИЙ вам в ленту.

Видео дня

Просили высказаться по поводу "наведенной истерии" за памятником Булгакову. Вообще-то, как по мне, это уже давно, авансом сделал Подервянский, напоминаю:

"Гриша, Афанасий и Толя пиздят цакапов. Цакапы кричат глупыми голосами.

Надежда: Жалко, проклятые, я вас ненавижу!!! Я бы вас всех расстреляла!!!" (с)

Вот и вся вам квинтэссенция этого "срача". )

А кому не хватает контекста - вот публикация, посвященная истории этого памятника, - прочитайте, там все очень грамотно изложено, с одной только неточностью (в комментах ее исправили): деньги были не Д.Баса, а российские, и неудивительно: 2005-2014 - это было десятилетие их "мягкой экспансии", информационной оккупации, которая должна была предшествовать окончательной (превращению Украины в Беларусь-2 и вхождению в "новое союзное государство").

Поэтому на мечение украинских городов, предназначенных на поглощение, маркерами "русскогомира" Москва тогда денег не жалела: "культурное сопротивление" Ющенковым первым шагам к собственной политике нацпамяти перло на нас отовсюду, как цунами. Это и была первая, "гибридная" стадия сегодняшней войны (дольше об этом не буду, и так в свое время целую книгу издала - "И снова я влезаю в танк...").

Поэтому должен возникнуть закономерный вопрос: кто те люди, которые сегодня, на 5-м году войны уже не гибридной, а тотальной, вылезая из-под руин (я пока только об укр. гражданах!) и отплевываясь от крови убитых Россией украинских детей, визжат голосом подервянской персонажки от боли за российским (sic!), финансово и идеологически, памятником?

Нет, далеко не все они ждуны и рускомирцы-наводчики - вопреки тому, как представляют себе Украину путин с бужанским (или, когда угодно, та наша скабеева-на-минималках, которая недавно заявляла тому же Ющенко, будто, чтобы научить украинцев украинскому, нужны "миллионы" учителей, verbatim!)), - настоящих "каренных" в 3-4-м колене, читай - потомков колониальной администрации, присланной к нам, как когда-то Афоня Булгаков, "на обрусение края", и "примкнувшей" к ним обслуги, в Украине на самом деле статистически мизерное МЕНЬШИНСТВО - абсолютно не пропорционально ни их экономическому влиянию, ни тому месту, которое они четверть века назад заняли в нашем информпространстве - и не собираются им уступать. То есть ресурсы на создание информвзрыва у них есть - но без искренней поддержки ни одна тема "не взлетит", ее обязательно должны подхватить единомышленники.

Так вот, о единомышленниках. Есть одна характеристика, объединяющая их всех нагурт - ждунов и неждунов, "харошихрусских" на эмиграции (потому что вый "по булгакову" вышел за пределы Украины и захватил все "рускоязычное пространство") - и наших "идейных" уклонистов (тех, для кого жизненно важно оправдать свое моральное коллапсирование тем, какое украинское государство плохое и не достойно защиты), - и какой-то процент медийных лиц, которые в тот "гибридный" период тащили сюда "русскиймир" и теперь хотят задним числом этот процесс нормализовать, и какой-то процент (всегда в массе неизбежный) людей наивных, которые поволиклись по инерции поднимать волну и уже совсем затоптали начальную тему (фокус сместился на оценку литвартости Булгакова, так, будто его кто-то кому-то запрещает читать!) - всех, одним словом, кто сбежался в соцсетях на снятый со Спуска памятник, как тараканы на сахар. Всех этих людей объединяет то, что вплоть до самого 24.02.2022 г. все это гибридное поглощение Украины Россией их вполне устраивало. Они не имели совершенно ничего против того, чтобы здесь была Россия - только, конечно, "другая": "хорошая".

(И об этом, черт возьми, я тоже писала - "Россия 2.1: Перезагрузка, или ловушка для элиты", важный был текстик, где-то в сети должен быть.)

Есть среди них такие, кто не возражал бы и против путинской "денацификации" - и был досадно шокирован, когда она ударила по ним самим ("Мы думали, что русскоязычных не тронут" (с), - простосердечно жаловалась в марте 2022 г. в Латвии одна беженская семья, и я им верю, как себе, потому что прекрасно помню, как в день расстрелов на Майдане главред главного киевского "журнала культурного сопротивления" у себя на странице так же простосердечно веселился с российскими френдами с голых сисек какой-то рос. поэтессы, - потом он этот веселый постик вытер, но мне хватило, чтобы оценить: пацак на 100% был уверен, что убивать пришли НЕ ЕГО).

Теперь, конечно, все они против войны и искренне возмущаются путиным - но так же, как им возмущается все большее число россиян, мне уже не раз попадались их плачи в духе - вот, мол, какие "наши" (их, то есть, фюреры) идиоты, придумали себе "тупых ххлов" и забыли. что Россия никогда Украину вооруженно не завоевывала, всегда только подкупом и обманом, вот и на этот раз так надо было действовать, а теперь уже поздно, теперь хhлы уже не остановятся, "пока все нам здесь не раз..бут" (с). Обидно, действительно, - а так хорошо же сидели...

И тот памятник, который тоже "хорошо сидел" на Спуске под домом Листовничего, был для них не просто памятником - а наглядной гарантией, что "все еще вернется" к настройкам 2005-2014 гг. Вот не станет путина - и будет мир, и снова дружба с россией ("Россия же никуда не денется", любят они повторять), - и не надо будет терпеть и делать вид, будто уважаешь украинских Гришу, Афанасия и Толю, которые сейчас на лбз "пиздят цакапов"(с), а можно будет снова с них, с рос. гостями в обнимку, насмехаться - по методичке, выписанной в свое время сыном орловского попика, прибывшего в Киев "на обрусение края", чувствуя себя против них - "избранными", "лучшими"...

Так что эти люди недаром "кричат глупыми голосами": им не памятник отобрали - а скрытую надежду на то, что вся наша "деколонизация" - это такая себе вынужденная мера на время военного положения, декоративные "5 копеек" в угоду "Грише, Афанасию и Толе", пока "Гриша, Афанасий и Толя" нужны на прикрытие "лучших" задниц. И вот вдруг оказывается, что это может быть серьезно. Что в дальнейшем, чтобы считаться культурным человеком, недостаточно будет репертуара "рускогоинтилигента с 1980-х и до сих пор". Что придется - цур-пек, забытое слово с 1920-х - действительно, не формально УКРАИНИЗИРОВАТЬСЯ - если хочешь и дальше жить в этой стране и в этом городе, потому что шансов на то, что здесь когда-нибудь будет обещанный им Булгаковым (и продюсером рос.сериала "гибридных" лет Сашей Роднянским) "русский город" - нет, ни малейших.

Всем им надо теперь решать, "куда бежать" (как сыну моей знакомой, который еще в 2014 г. уехал в Краснодар, потому что ему в Киеве "воняло бендеровцами", - и теперь я с особым интересом слежу за пожарами НПЗ в том регионе)). Поэтому они и кричат: им страшно.

и поэтому нет никакого смысла вступать с ними в полемику: вы их не успокоите. "Пусть мертвые хоронят своих мертвецов" (Лк 9:60).