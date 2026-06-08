Блог | Молчаливое наблюдение за российским ядерным шантажом: соучастие или равнодушие
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Россия в очередной раз доказывает, что для нее не существует никаких красных линий. Если не получается шантажировать Украину и мир прямыми угрозами применения ядерного оружия, россия наносит удары по объектам, связанным с ядерной безопасностью. Удар по объекту в зоне Чернобыля — это не просто атака по Украине. Это демонстративный вызов всему цивилизованному миру.
Кремль уже давно ведет политику ядерного террора. Захват Запорожской АЭС, обстрелы энергетической инфраструктуры, постоянные угрозы ядерным оружием, а теперь и удары по объектам Чернобыльской зоны, уже второй. Россия пытается держать мир в страхе, используя атомную угрозу как инструмент войны. И каждый раз международное сообщество выражает "глубокую обеспокоенность", после чего российские ракеты летят дальше.
Друзья, давайте честно: Это уже давно не только украинская проблема.
Если произойдет катастрофа на любом ядерном объекте, радиация не будет спрашивать паспортов и не остановится на государственных границах. Последствия почувствуют и Европа, и Азия, и Беларусь, и весь мир. Именно поэтому молчаливое наблюдение за российским ядерным шантажом становится соучастием в создании глобальной угрозы.
И чем дольше мир позволяет России действовать безнаказанно, тем ближе становится момент, когда Украине придется отвечать жестче. Не потому, что мы этого хотим. А потому, что каждое государство имеет право на самозащиту и защищать своих граждан любым образом. Когда Москва годами бьет по жилым домам, школам, больницам, детским садам, энергетическим объектам и даже объектам ядерной безопасности, рано или поздно возникает вопрос зеркального ответа. И к сожалению рано или поздно такой ответ будет.
На территории России достаточно критических объектов, ядерных объектов и обычных социальных объектов, чтобы там также поняли значение слова "опасность". Достаточно мест, где можно почувствовать то, что ежедневно испытывают украинцы. И если мир не заставит агрессора остановиться, история показывает: агрессор останавливается только тогда, когда цена его действий становится неприемлемой для него самого.
Украина не начинала эту войну. Украина не угрожала миру ядерным оружием. Украина не превращала атомные объекты в военные плацдармы. Все это делает Россия. Именно поэтому ответственность за дальнейшую эскалацию лежит исключительно на Кремле.
Мир должен наконец понять простую вещь: российский ядерный террор — это не проблема Украины. Это проблема всего человечества. И чем дольше ее игнорируют, тем дороже будет цена такой слепоты.